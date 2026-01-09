Menor pierde la vida en accidente automovilístico al norte de Torreón

TORREÓN, COAH.- Una menor de edad perdió la vida la tarde de este viernes tras un aparatoso accidente automovilístico registrado en el sector residencial Las Villas, ubicado al norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a las 18:08 horas de este viernes, cuando un vehículo de la marca Volkswagen, color blanco, era conducido por una joven y, por causas que aún se investigan, se impactó de manera violenta contra un nogal.

El automóvil presentó daños severos en la parte frontal y en el costado derecho, quedando prácticamente destrozado.

Al lugar acudieron de inmediato cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad, quienes realizaron maniobras para auxiliar a las ocupantes del vehículo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento de la menor de 12 años de edad que viajaba en el asiento del copiloto.

La conductora fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizan las diligencias correspondientes y las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.