Vinculan a proceso a pareja por posesión de narcóticos con fines de comercio en Torreón

Torreón
/ 9 enero 2026
    Vinculan a proceso a pareja por posesión de narcóticos con fines de comercio en Torreón
    Fiscalía Federal logra vinculación a proceso de presuntos distribuidores de narcóticos FOTO: ESPECIAL

La investigación comenzó tras una denuncia anónima sobre venta de drogas en la colonia Residencial del Norte de Torreón

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, obtuvo la vinculación a proceso de José “N” y Patricia “N” por su probable responsabilidad en el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la acción derivó de una denuncia anónima que señalaba que en la colonia Residencial del Norte de Torreón los imputados se dedicaban a la venta de drogas. Tras corroborar la información mediante actos de investigación, el Ministerio Público Federal (MPF), con el apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la institución, ejecutó una orden de cateo emitida por el juez de Control en el domicilio señalado.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 467 gramos cinco miligramos de metanfetamina, 25 gramos siete miligramos de marihuana y 180 pesos en efectivo.

Con base en los datos de prueba recabados, el MPF solicitó la audiencia inicial con los detenidos, lo que permitió al juez de Control dictar la vinculación a proceso de José “N” y Patricia “N”. Como medida cautelar se impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La FGR en Coahuila reafirmó su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos federales, e invitó a la ciudadanía a utilizar los canales de denuncia anónima disponibles las 24 horas durante todo el año.

La fiscalía pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos de denuncia anónima, Torreón, 8717490534, Saltillo 8444162063, Monclova 8666390241, Piedras Negras 8787244343 y Ciudad Acuña 8777723745 a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, correo electrónico: vua.coahuila@fgr.org.mx.

