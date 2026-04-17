Menores embisten a policía tras evadir operativo en Torreón

TORREÓN, COAH.— La noche de este viernes, un operativo de vigilancia vial terminó en un incidente violento en el sector Centro de Torreón, dejando como saldo un oficial herido y dos adolescentes detenidos tras intentar escapar de las autoridades. Los hechos se desencadenaron cerca de las 22:00 horas, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizaban labores preventivas dirigidas a motociclistas. Según el reporte oficial, dos jóvenes que tripulaban una unidad ligera intentaron esquivar el filtro policial a alta velocidad.

En la persecución, un agente del grupo motorizado logró darles alcance; sin embargo, al momento de ordenarles detener la marcha, el conductor de la motocicleta embistió deliberadamente al oficial, proyectándolo contra el pavimento. Pese al impacto, el intento de fuga fue frustrado metros más adelante. Una patrulla de apoyo logró cerrarles el paso en la intersección de la avenida Revolución y la calle Galeana, donde se concretó la captura de los sospechosos.

Se confirmó que los implicados son dos menores de 14 y 15 años de edad, quienes fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes bajo los cargos de lesiones y daños. Respecto al elemento lesionado, las autoridades informaron que se encuentra estable. No obstante, permanece bajo observación médica y será sometido a estudios de imagen para descartar fracturas o lesiones internas derivadas del atropellamiento. La DSPM subrayó que estos operativos continuarán de manera permanente en diversos puntos del municipio, con la finalidad de reducir los índices de accidentes y asegurar que los conductores respeten los reglamentos de tránsito vigentes.

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