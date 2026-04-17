Menores embisten a policía tras evadir operativo en Torreón

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Torreón
/ 17 abril 2026
    Menores embisten a policía tras evadir operativo en Torreón
    El incidente ocurrió cuando los adolescentes intentaron esquivar un filtro policial a alta velocidad, lo que derivó en una movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en calles céntricas. SANDRA GÓMEZ

En la persecución, los dos menores fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por los delitos correspondientes

TORREÓN, COAH.— La noche de este viernes, un operativo de vigilancia vial terminó en un incidente violento en el sector Centro de Torreón, dejando como saldo un oficial herido y dos adolescentes detenidos tras intentar escapar de las autoridades.

Los hechos se desencadenaron cerca de las 22:00 horas, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizaban labores preventivas dirigidas a motociclistas. Según el reporte oficial, dos jóvenes que tripulaban una unidad ligera intentaron esquivar el filtro policial a alta velocidad.

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En la persecución, un agente del grupo motorizado logró darles alcance; sin embargo, al momento de ordenarles detener la marcha, el conductor de la motocicleta embistió deliberadamente al oficial, proyectándolo contra el pavimento.

Pese al impacto, el intento de fuga fue frustrado metros más adelante. Una patrulla de apoyo logró cerrarles el paso en la intersección de la avenida Revolución y la calle Galeana, donde se concretó la captura de los sospechosos.

$!Los menores, de 14 y 15 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, mientras que el oficial lesionado permanece bajo observación médica.
Los menores, de 14 y 15 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, mientras que el oficial lesionado permanece bajo observación médica. SANDRA GÓMEZ

Se confirmó que los implicados son dos menores de 14 y 15 años de edad, quienes fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes bajo los cargos de lesiones y daños.

Respecto al elemento lesionado, las autoridades informaron que se encuentra estable. No obstante, permanece bajo observación médica y será sometido a estudios de imagen para descartar fracturas o lesiones internas derivadas del atropellamiento.

La DSPM subrayó que estos operativos continuarán de manera permanente en diversos puntos del municipio, con la finalidad de reducir los índices de accidentes y asegurar que los conductores respeten los reglamentos de tránsito vigentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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