Micromedición, la prioridad del Simas Torreón para mejorar el servicio

Torreón
/ 18 diciembre 2025
    Micromedición, la prioridad del Simas Torreón para mejorar el servicio
    Menos de la mitad de las conexiones de agua en Torreón cuentan hoy con medidor funcional. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El organismo plantea sustituir la tarifa fija por cobros basados en el consumo real como un acto de justicia distributiva

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón definió la micromedición como su principal estrategia para 2026, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, ordenar el servicio y avanzar hacia un esquema de cobro más equitativo para los usuarios.

El gerente general del organismo, Roberto Escalante, reconoció que el principal reto actual es el control real del consumo, ya que solo el 47.1 por ciento de las conexiones en la ciudad cuentan con un medidor funcional, lo que limita la posibilidad de conocer con precisión cuánta agua se utiliza y cómo se distribuye el recurso.

TE PUEDE INTERESAR: Chofer lucha por su vida tras choque de tráileres en la Torreón-Saltillo; responsable huyó

De acuerdo con cifras oficiales, el padrón del Simas registra actualmente 229 mil 341 tomas, lo que representa un crecimiento del 1.10 por ciento respecto a 2024. Ante este escenario, el organismo busca sustituir gradualmente la tarifa fija por un esquema basado en el consumo real, con la intención de poner fin al uso indiscriminado del agua.

Escalante subrayó que la medición no persigue un fin meramente recaudatorio, sino que responde a un criterio de justicia distributiva. “Queremos que se pague lo justo; que el consumo indiscriminado bajo cuotas fijas termine para dar paso a un sistema donde se cobre exactamente lo que se deriva”, señaló.

Además de mejorar el control del consumo, la micromedición permitiría fortalecer la recaudación y ordenar los procesos administrativos del organismo, lo que a su vez contribuiría a una operación más eficiente del servicio de agua potable en la ciudad.

$!Menos de la mitad de las conexiones de agua en Torreón cuentan hoy con medidor funcional, dijo Escalante
Menos de la mitad de las conexiones de agua en Torreón cuentan hoy con medidor funcional, dijo Escalante FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El gerente del Simas adelantó también que el organismo ya trabaja en la elaboración del Plan Hidráulico 2050, una estrategia de largo plazo que se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los detalles de este plan, que proyecta acciones a 25 años, serán presentados formalmente durante el primer semestre de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: La vanidad hizo caer a ‘El Limones’ en La Laguna: presumía Ferraris y Lamborghinis en sus redes

Con estas acciones, el Simas Torreón busca sentar las bases para un manejo más responsable del agua, un recurso cada vez más limitado, y avanzar hacia un modelo de servicio más justo y sostenible para la población.

Temas


Agua
Servicios Públicos
Consumo

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
El sol sale sobre un petrolero anclado en los muelles de la Refinería Cardón en Punto Fijo, Venezuela. El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos.

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años.

Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares