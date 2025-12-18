Micromedición, la prioridad del Simas Torreón para mejorar el servicio

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón definió la micromedición como su principal estrategia para 2026, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, ordenar el servicio y avanzar hacia un esquema de cobro más equitativo para los usuarios.

El gerente general del organismo, Roberto Escalante, reconoció que el principal reto actual es el control real del consumo, ya que solo el 47.1 por ciento de las conexiones en la ciudad cuentan con un medidor funcional, lo que limita la posibilidad de conocer con precisión cuánta agua se utiliza y cómo se distribuye el recurso.

De acuerdo con cifras oficiales, el padrón del Simas registra actualmente 229 mil 341 tomas, lo que representa un crecimiento del 1.10 por ciento respecto a 2024. Ante este escenario, el organismo busca sustituir gradualmente la tarifa fija por un esquema basado en el consumo real, con la intención de poner fin al uso indiscriminado del agua.

Escalante subrayó que la medición no persigue un fin meramente recaudatorio, sino que responde a un criterio de justicia distributiva. “Queremos que se pague lo justo; que el consumo indiscriminado bajo cuotas fijas termine para dar paso a un sistema donde se cobre exactamente lo que se deriva”, señaló.

Además de mejorar el control del consumo, la micromedición permitiría fortalecer la recaudación y ordenar los procesos administrativos del organismo, lo que a su vez contribuiría a una operación más eficiente del servicio de agua potable en la ciudad.