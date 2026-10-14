Miedo a sus agresores dificulta que mujeres denuncien violencia en Torreón: IMM

Amira Darwich García, directora del organismo, reconoció que durante los recorridos por distintas colonias se han encontrado situaciones en las que las mujeres prefieren mantenerse alejadas de las jornadas de atención, ante el temor de que sus esposos o parejas descubran que buscan orientación.

TORREÓN, COAH.- La violencia que enfrentan algunas mujeres dentro de sus hogares, principalmente de tipo físico y económico, ha quedado al descubierto durante las brigadas comunitarias del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón , donde el miedo a sus propias parejas continúa siendo uno de los principales obstáculos para solicitar ayuda y denunciar las agresiones.

Las brigadas han llegado a colonias como Nueva California, Eduardo Guerra, Rincón La Merced, Manhattan, J. Luz Torres y el Centro de Torreón, donde se ofrecen servicios gratuitos de atención psicológica, asesoría legal y trabajo social.

Para determinar los sectores donde se desarrollan estas intervenciones, el Instituto toma como referencia las estadísticas disponibles, las denuncias y los reportes ciudadanos recibidos a través de llamadas telefónicas.

La funcionaria explicó que el programa denominado “Vamos Seguras” surgió por instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, después del primer feminicidio registrado, con la finalidad de llevar atención directamente a las colonias identificadas con mayores reportes de violencia contra las mujeres.

Esta situación ha obligado al personal del Instituto a modificar sus estrategias de acercamiento, con actividades recreativas y apoyos comunitarios que permitan establecer contacto con las posibles víctimas sin exponerlas directamente.

A estas acciones se suman consultas médicas, entrega de medicamentos y donaciones de ropa, además de la colaboración de organizaciones civiles y del Centro de Integración Juvenil, que participa con actividades informativas para prevenir las adicciones.

Uno de los episodios que más llamó la atención del personal ocurrió en la colonia Benito Juárez, donde inicialmente fue escasa la respuesta de las mujeres, a pesar de que la jornada había sido anunciada previamente mediante perifoneo.

Ante la falta de asistentes, las trabajadoras del Instituto comenzaron a recorrer las viviendas para extender personalmente la invitación. Sin embargo, descubrieron que en algunos domicilios eran los esposos quienes atendían la puerta, lo que dificultaba establecer comunicación directa con las mujeres.

Frente a este escenario, el equipo decidió cambiar la dinámica y promover actividades como juegos de lotería y entrega de prendas de vestir, evitando presentar desde el primer momento la jornada como un espacio de atención a víctimas de violencia.

La estrategia permitió incrementar la participación y facilitó el acercamiento de mujeres que, según explicó Darwich García, no se habían presentado anteriormente por miedo a sus parejas.

La directora señaló que este comportamiento no se ha repetido de la misma manera en todos los sectores, pues en colonias como Zaragoza Sur se registró una respuesta considerable de las habitantes.

No obstante, reconoció que todavía existe resistencia para hablar abiertamente sobre las agresiones que ocurren dentro del entorno familiar, particularmente cuando las víctimas dependen económicamente de sus parejas o temen las consecuencias de buscar apoyo.

Darwich García subrayó que las mujeres no están obligadas a presentar una denuncia para recibir los servicios del Instituto, ya que pueden acudir inicialmente a consultas psicológicas, solicitar asesoría jurídica y conocer las alternativas institucionales disponibles.

Explicó que el acompañamiento busca proporcionar herramientas para que cada mujer pueda tomar decisiones sobre su situación, sin que el acceso a la atención dependa de iniciar inmediatamente un procedimiento legal.

“Sin denuncia, la violencia sigue”, expresó la funcionaria, quien consideró indispensable fortalecer la confianza de las víctimas en las instituciones y facilitar que conozcan los mecanismos de protección existentes.

Como parte de la continuidad del programa, el Instituto Municipal de la Mujer programó una nueva jornada de “Vamos Seguras” en la colonia Rincón La Merced, en la plaza principal ubicada por la calle Del Zapato.

Mediante estas intervenciones, el organismo busca ampliar su presencia en los sectores considerados prioritarios, identificar situaciones de riesgo y acercar servicios especializados a mujeres que, por miedo, desconocimiento o falta de recursos, no han podido solicitar ayuda.

La intención, puntualizó la directora, es que las víctimas encuentren una alternativa de orientación y acompañamiento antes de que las situaciones de violencia se agraven.