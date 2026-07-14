Gobierno de Coahuila y Municipio alistan modernización integral del transporte en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Gobierno de Coahuila y Municipio alistan modernización integral del transporte en Torreón
    El Gobierno de Coahuila respaldó aplazar el Sistema Vial El Campesino para evitar mayores afectaciones al tránsito mientras concluyen otras obras. SANDRA GÓMEZ

El Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón impulsarán un proyecto integral para modernizar el transporte público, mientras se prioriza la conclusión de las principales obras viales en proceso

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón trabajarán de manera coordinada en la construcción de un proyecto integral para modernizar el transporte público de la ciudad, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal destacó que mantiene comunicación permanente con el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y aseguró que ambas administraciones comparten una misma visión sobre las principales necesidades del municipio, particularmente en materia de agua potable, drenaje, pavimentación, movilidad y transporte público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/capturan-en-estados-unidos-a-presunto-feminicida-de-silvia-sera-entregado-a-coahuila-video-DG22171673

Jiménez Salinas expresó su disposición para respaldar los proyectos que impulse el presidente municipal, al considerar que la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno será determinante para atender las áreas de oportunidad de Torreón y consolidar su desarrollo.

“Torreón es una gran ciudad, un referente a nivel nacional, y tenemos que trabajar en equipo para fortalecerla y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, señaló.

Indicó que el subsecretario de Transporte y Movilidad en La Laguna, Fernando Gutiérrez, mantiene reuniones de trabajo con el alcalde para analizar las alternativas técnicas, financieras y operativas que permitan avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, accesible y acorde con las necesidades actuales de la población.

Dentro de estos trabajos también se revisa la posible operación de una ruta gratuita concebida como programa social, similar al modelo implementado en Saltillo, mediante el cual se busca apoyar la economía de las familias y facilitar los desplazamientos de estudiantes, trabajadores y personas adultas mayores.

El gobernador subrayó que existe plena confianza en Miguel Ángel Riquelme, con quien ha colaborado durante varios años en distintos proyectos de gobierno. Añadió que las acciones emprendidas en Torreón tendrán como propósito fortalecer a la denominada Perla de La Laguna.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/arranca-en-torreonpenta-park-laguna-con-inversion-de-300-mdpe-KG22176590

Consideró que para obtener buenos resultados en la administración pública es indispensable contar con tres elementos: una planeación clara, un equipo preparado y una dinámica permanente de trabajo.

En materia de infraestructura vial, Jiménez Salinas respaldó la decisión del Gobierno Municipal de suspender temporalmente el inicio de la obra del Sistema Vial El Campesino, proyectado en el cruce del periférico Raúl López Sánchez y la antigua carretera a San Pedro.

Explicó que abrir un nuevo frente de construcción en ese punto podría agravar las afectaciones a la circulación, debido a que actualmente se desarrollan obras de gran escala en los bulevares Independencia y Revolución, mientras que las rutas alternas ya registran una importante carga vehicular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/afirma-gobernador-desde-torreon-cero-impunidad-en-caso-de-exalcaldesa-tania-flores-HG22177505

Advirtió que intervenir simultáneamente el cruce de El Campesino dejaría a la cabecera municipal con pocas opciones para desahogar el tránsito y podría provocar una saturación generalizada de la movilidad urbana.

Aclaró, sin embargo, que el proyecto no está cancelado de manera definitiva, sino que será retomado una vez que concluyan las obras que actualmente se encuentran en proceso y existan mejores condiciones para garantizar la circulación.

Jiménez Salinas señaló que la terminación del Sistema Vial Abastos-Independencia, programada para noviembre de este año, permitirá mejorar de manera significativa el flujo vehicular en una de las zonas con mayor actividad comercial y de servicios de Torreón.

De igual forma, consideró prioritario concluir el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, ubicado en la salida hacia la carretera a Matamoros, antes de iniciar nuevas intervenciones de gran magnitud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/exige-cce-laguna-mayor-inversion-publica-para-enfrentar-desafios-economicos-en-2027-CF22146859

El gobernador sostuvo que, durante esta etapa, los esfuerzos institucionales deberán concentrarse en finalizar las obras en proceso y atender las necesidades más urgentes relacionadas con los servicios públicos.

Una vez fortalecidos los sistemas de agua, drenaje, pavimentación, transporte y mantenimiento urbano, añadió, podrán retomarse los proyectos de infraestructura de mayor escala, bajo una planeación que reduzca afectaciones y garantice beneficios duraderos para la ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amenaza trasnacional

Amenaza trasnacional
true

Sam Neill... lecciones para un buen vivir
true

POLITICÓN: Morena apuesta por imponer la narrativa de fraude en la disputa electoral en Coahuila
El fiscal Federico Fernández Montañez informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos.

Capturan en Estados Unidos a presunto feminicida de Silvia; será entregado a Coahuila (video)
Al cierre de junio, la Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila registró 42 nuevas quejas, para un acumulado de 215 expedientes en el primer semestre del año.

Derechos Humanos acumula 215 quejas en la Región Norte durante el primer semestre de 2026

La FIFA designó a Ismail Elfath como árbitro del Argentina vs Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Su historial con Lionel Messi y la Albiceleste volvió a encender el debate sobre el arbitraje.

¿Otra ‘ayudita’?... Ismail Elfath será el árbitro del Argentina vs. Inglaterra; estuvo presente en dos títulos de Messi
Anteriormente, Cole dijo que las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son el comienzo de procesos contra políticos coludidos con el narco.

Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México
Entrenamiento con un vehículo no tripulado, en la región de Donbás, al este de Ucrania, en 2025. Los batallones de robots terrestres llevan a cabo ahora miles de misiones cada mes.

Los robots ucranianos revolucionan la guerra terrestre