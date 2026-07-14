Gobierno de Coahuila y Municipio alistan modernización integral del transporte en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón trabajarán de manera coordinada en la construcción de un proyecto integral para modernizar el transporte público de la ciudad, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. El mandatario estatal destacó que mantiene comunicación permanente con el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y aseguró que ambas administraciones comparten una misma visión sobre las principales necesidades del municipio, particularmente en materia de agua potable, drenaje, pavimentación, movilidad y transporte público.

Jiménez Salinas expresó su disposición para respaldar los proyectos que impulse el presidente municipal, al considerar que la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno será determinante para atender las áreas de oportunidad de Torreón y consolidar su desarrollo. “Torreón es una gran ciudad, un referente a nivel nacional, y tenemos que trabajar en equipo para fortalecerla y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, señaló. Indicó que el subsecretario de Transporte y Movilidad en La Laguna, Fernando Gutiérrez, mantiene reuniones de trabajo con el alcalde para analizar las alternativas técnicas, financieras y operativas que permitan avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, accesible y acorde con las necesidades actuales de la población. Dentro de estos trabajos también se revisa la posible operación de una ruta gratuita concebida como programa social, similar al modelo implementado en Saltillo, mediante el cual se busca apoyar la economía de las familias y facilitar los desplazamientos de estudiantes, trabajadores y personas adultas mayores. El gobernador subrayó que existe plena confianza en Miguel Ángel Riquelme, con quien ha colaborado durante varios años en distintos proyectos de gobierno. Añadió que las acciones emprendidas en Torreón tendrán como propósito fortalecer a la denominada Perla de La Laguna.

Consideró que para obtener buenos resultados en la administración pública es indispensable contar con tres elementos: una planeación clara, un equipo preparado y una dinámica permanente de trabajo. En materia de infraestructura vial, Jiménez Salinas respaldó la decisión del Gobierno Municipal de suspender temporalmente el inicio de la obra del Sistema Vial El Campesino, proyectado en el cruce del periférico Raúl López Sánchez y la antigua carretera a San Pedro. Explicó que abrir un nuevo frente de construcción en ese punto podría agravar las afectaciones a la circulación, debido a que actualmente se desarrollan obras de gran escala en los bulevares Independencia y Revolución, mientras que las rutas alternas ya registran una importante carga vehicular.

Advirtió que intervenir simultáneamente el cruce de El Campesino dejaría a la cabecera municipal con pocas opciones para desahogar el tránsito y podría provocar una saturación generalizada de la movilidad urbana. Aclaró, sin embargo, que el proyecto no está cancelado de manera definitiva, sino que será retomado una vez que concluyan las obras que actualmente se encuentran en proceso y existan mejores condiciones para garantizar la circulación. Jiménez Salinas señaló que la terminación del Sistema Vial Abastos-Independencia, programada para noviembre de este año, permitirá mejorar de manera significativa el flujo vehicular en una de las zonas con mayor actividad comercial y de servicios de Torreón. De igual forma, consideró prioritario concluir el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, ubicado en la salida hacia la carretera a Matamoros, antes de iniciar nuevas intervenciones de gran magnitud.

El gobernador sostuvo que, durante esta etapa, los esfuerzos institucionales deberán concentrarse en finalizar las obras en proceso y atender las necesidades más urgentes relacionadas con los servicios públicos. Una vez fortalecidos los sistemas de agua, drenaje, pavimentación, transporte y mantenimiento urbano, añadió, podrán retomarse los proyectos de infraestructura de mayor escala, bajo una planeación que reduzca afectaciones y garantice beneficios duraderos para la ciudadanía.