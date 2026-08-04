Miguel Riquelme inspecciona espacios públicos en Torreón; alista plan integral de mantenimiento y vigilancia

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    Miguel Riquelme inspecciona espacios públicos en Torreón; alista plan integral de mantenimiento y vigilancia
    El alcalde supervisó las condiciones del Bosque Urbano y ordenó reforzar la seguridad y el mantenimiento del espacio. SANDRA GÓMEZ

El alcalde supervisó el Bosque Urbano y el Multideportivo Oriente, donde anunció acciones para reforzar la seguridad y mejorar la infraestructura

TORREÓN, COAH.– En una jornada de trabajo orientada a garantizar áreas públicas funcionales y seguras para el esparcimiento familiar y la práctica deportiva, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó una gira de inspección por las instalaciones del Bosque Urbano y el Multideportivo Oriente, donde ordenó incrementar la presencia de elementos de Seguridad Pública.

Durante la revisión en el Bosque Urbano, el edil constató las condiciones operativas del recinto y evaluó los proyectos destinados a su modernización.

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$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme supervisó el Bosque Urbano y el Multideportivo Oriente, donde anunció acciones para reforzar la seguridad y mejorar la infraestructura.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme supervisó el Bosque Urbano y el Multideportivo Oriente, donde anunció acciones para reforzar la seguridad y mejorar la infraestructura. SANDRA GÓMEZ

Entre las prioridades establecidas, instó a la instalación inmediata de un enrejado perimetral alrededor del lago de agua tratada —fuente principal para el sistema de riego local— con el propósito de prevenir incidentes y asegurar el correcto funcionamiento del depósito.

Asimismo, Riquelme Solís anunció un incremento en la dotación de insumos y equipo técnico para el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento general.

En materia de infraestructura, se contempla la intensificación de las luminarias en puntos estratégicos, focalizando las labores en la zona del estanque y la colonia de patos para disuadir conductas antisociales y brindar certidumbre a los transeúntes.

Como parte del plan de expansión del parque, se formalizó la propuesta para la construcción de una zona de adiestramiento y recreación canina, respondiendo a la agenda municipal de bienestar animal.

En el sitio, el munícipe recorrió los predios contiguos al Planetarium e intercambió impresiones con atletas y usuarios habituales del recinto.

La gira concluyó en el Multideportivo Oriente, donde la autoridad municipal evaluó las obras de rehabilitación en las canchas de usos múltiples y coordinó la programación de intervenciones futuras para elevar la calidad operativa del complejo.

Por su parte, el titular de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, exhortó a la población a corresponsabilizarse en el cuidado de la infraestructura, enfatizando que la conservación de estos centros resulta primordial para la cohesión comunitaria y el desarrollo físico de las familias torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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