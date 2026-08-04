Miguel Riquelme inspecciona espacios públicos en Torreón; alista plan integral de mantenimiento y vigilancia

Durante la revisión en el Bosque Urbano, el edil constató las condiciones operativas del recinto y evaluó los proyectos destinados a su modernización.

TORREÓN, COAH.– En una jornada de trabajo orientada a garantizar áreas públicas funcionales y seguras para el esparcimiento familiar y la práctica deportiva, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó una gira de inspección por las instalaciones del Bosque Urbano y el Multideportivo Oriente, donde ordenó incrementar la presencia de elementos de Seguridad Pública.

Entre las prioridades establecidas, instó a la instalación inmediata de un enrejado perimetral alrededor del lago de agua tratada —fuente principal para el sistema de riego local— con el propósito de prevenir incidentes y asegurar el correcto funcionamiento del depósito.

Asimismo, Riquelme Solís anunció un incremento en la dotación de insumos y equipo técnico para el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento general.

En materia de infraestructura, se contempla la intensificación de las luminarias en puntos estratégicos, focalizando las labores en la zona del estanque y la colonia de patos para disuadir conductas antisociales y brindar certidumbre a los transeúntes.

Como parte del plan de expansión del parque, se formalizó la propuesta para la construcción de una zona de adiestramiento y recreación canina, respondiendo a la agenda municipal de bienestar animal.

En el sitio, el munícipe recorrió los predios contiguos al Planetarium e intercambió impresiones con atletas y usuarios habituales del recinto.

La gira concluyó en el Multideportivo Oriente, donde la autoridad municipal evaluó las obras de rehabilitación en las canchas de usos múltiples y coordinó la programación de intervenciones futuras para elevar la calidad operativa del complejo.

Por su parte, el titular de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, exhortó a la población a corresponsabilizarse en el cuidado de la infraestructura, enfatizando que la conservación de estos centros resulta primordial para la cohesión comunitaria y el desarrollo físico de las familias torreonenses.