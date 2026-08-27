Obreros de AHMSA frenan retiro de montacargas; impiden cumplimiento de orden judicial en Monclova, Coahuila

El personal judicial llegó a la planta y fue confrontado verbalmente por los obreros apostados en el acceso, quienes advirtieron que no permitirían la entrada ni salida de bienes mientras no se concrete la subasta de AHMSA y se garantice el pago de sus adeudos laborales.

MONCLOVA, COAH.- Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) de Monclova , Coahuila, impidieron la mañana de este jueves la extracción de un montacargas perteneciente a la empresa Bravo Montacargas, pese a que un actuario judicial acudió a las instalaciones para ejecutar una orden de extracción emitida dentro del procedimiento legal.

Durante el intercambio, uno de los trabajadores sostuvo que el Síndico de AHMSA, Víctor Manuel Aguilera, debe ser quien entregue el equipo y cuestionó que no se haya presentado personalmente para realizar la diligencia.

“Que venga y la entregue él precisamente aquí, porque él es el encargado”, reclamó el trabajador ante los medios.

El representante de Bravo Montacargas explicó que la intervención del juzgado ocurrió precisamente porque, según su versión, el Síndico no había cumplido con la entrega del equipo, por lo que solicitaron que la diligencia se realizara mediante el órgano judicial.

“Se hizo el llamado a la jueza: ‘Oye, no me lo entregó’. Okay, que se haga por medio del juzgado. Por eso viene aquí el actuario”, explicó.

Los trabajadores insistieron en que permitirían la salida después del 25 de septiembre, fecha prevista para la subasta, pero rechazaron comprometerse a entregar el montacargas el día siguiente si el proceso de venta no garantiza el pago de sus adeudos.

“¡Hasta que no nos paguen!”, respondieron los obreros ante la propuesta de establecer una fecha para retirar el equipo.

Ante la imposibilidad de ingresar a la planta, el actuario Edgar Trejo confirmó que la diligencia tendría que suspenderse.

“Se suspende porque es una orden judicial, pero tampoco tenemos pensado pelear ni hacer más este alboroto”, declaró posteriormente.

Trejo reconoció que los trabajadores impedían la ejecución de la orden y señaló que el caso podría derivar en medidas legales.