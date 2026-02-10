Modernización del drenaje llega a tres nuevos puntos de Torreón
SIMAS Torreón inició la reposición de tres líneas sanitarias en el centro y en las colonias Las Dalias y Eduardo Guerra
TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, como parte del programa de atención a colectores sanitarios 2026, durante el pasado fin de semana iniciaron trabajos de reposición de tres líneas sanitarias en distintos puntos de la ciudad, específicamente en el tercer cuadro urbano y en las colonias Las Dalias y Eduardo Guerra.
OBRAS Y CIERRES VIALES TEMPORALES
Las zonas intervenidas se encuentran debidamente señalizadas y permanecerán cerradas a la circulación vehicular por un periodo aproximado de 10 días, tiempo estimado para la ejecución de las labores. Para garantizar la seguridad y orientar a los automovilistas, los trabajos cuentan con el apoyo de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad.
Las líneas sanitarias que están siendo rehabilitadas se localizan en los siguientes puntos:
Avenida Escobedo, entre las calles El Siglo de Torreón y La Opinión, en el tercer cuadro de la ciudad.
Calle Rosa de Castilla, entre Primavera e Iberiz, en la colonia Las Dalias.
Calle G, entre Séptima y Octava, en la colonia Eduardo Guerra.
INFRAESTRUCTURA DE LARGA VIDA ÚTIL
En cada uno de los drenajes colapsados se instalan alrededor de 100 metros lineales de tubería, con diámetros que oscilan entre 8 y 10 pulgadas, fabricada con polietileno de alta densidad, material que ofrece una vida útil estimada de hasta 50 años.
SIMAS Torreón agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que este tipo de obras pudiera ocasionar, al señalar que se trata de acciones necesarias para mejorar la infraestructura sanitaria y brindar un servicio más eficiente y digno a la población.