Modernización del drenaje llega a tres nuevos puntos de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, como parte del programa de atención a colectores sanitarios 2026, durante el pasado fin de semana iniciaron trabajos de reposición de tres líneas sanitarias en distintos puntos de la ciudad, específicamente en el tercer cuadro urbano y en las colonias Las Dalias y Eduardo Guerra.

OBRAS Y CIERRES VIALES TEMPORALES

Las zonas intervenidas se encuentran debidamente señalizadas y permanecerán cerradas a la circulación vehicular por un periodo aproximado de 10 días, tiempo estimado para la ejecución de las labores. Para garantizar la seguridad y orientar a los automovilistas, los trabajos cuentan con el apoyo de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Las líneas sanitarias que están siendo rehabilitadas se localizan en los siguientes puntos:

Avenida Escobedo, entre las calles El Siglo de Torreón y La Opinión, en el tercer cuadro de la ciudad.

Calle Rosa de Castilla, entre Primavera e Iberiz, en la colonia Las Dalias.

Calle G, entre Séptima y Octava, en la colonia Eduardo Guerra.