Modernización del drenaje llega a tres nuevos puntos de Torreón

Torreón
/ 10 febrero 2026
    Modernización del drenaje llega a tres nuevos puntos de Torreón
    Trabajos de reposición de líneas sanitarias avanzan en distintos puntos de Torreón como parte del programa de atención a colectores sanitarios 2026. FOTO: SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

SIMAS Torreón inició la reposición de tres líneas sanitarias en el centro y en las colonias Las Dalias y Eduardo Guerra

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, como parte del programa de atención a colectores sanitarios 2026, durante el pasado fin de semana iniciaron trabajos de reposición de tres líneas sanitarias en distintos puntos de la ciudad, específicamente en el tercer cuadro urbano y en las colonias Las Dalias y Eduardo Guerra.

OBRAS Y CIERRES VIALES TEMPORALES

Las zonas intervenidas se encuentran debidamente señalizadas y permanecerán cerradas a la circulación vehicular por un periodo aproximado de 10 días, tiempo estimado para la ejecución de las labores. Para garantizar la seguridad y orientar a los automovilistas, los trabajos cuentan con el apoyo de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Las líneas sanitarias que están siendo rehabilitadas se localizan en los siguientes puntos:

Avenida Escobedo, entre las calles El Siglo de Torreón y La Opinión, en el tercer cuadro de la ciudad.

Calle Rosa de Castilla, entre Primavera e Iberiz, en la colonia Las Dalias.

Calle G, entre Séptima y Octava, en la colonia Eduardo Guerra.

$!Las obras cuentan con señalización y apoyo de Tránsito y Vialidad, mientras se instalan tuberías de alta durabilidad para mejorar el servicio de drenaje en la ciudad.
Las obras cuentan con señalización y apoyo de Tránsito y Vialidad, mientras se instalan tuberías de alta durabilidad para mejorar el servicio de drenaje en la ciudad. FOTO: SANDRA GÓMEZ

INFRAESTRUCTURA DE LARGA VIDA ÚTIL

En cada uno de los drenajes colapsados se instalan alrededor de 100 metros lineales de tubería, con diámetros que oscilan entre 8 y 10 pulgadas, fabricada con polietileno de alta densidad, material que ofrece una vida útil estimada de hasta 50 años.

SIMAS Torreón agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que este tipo de obras pudiera ocasionar, al señalar que se trata de acciones necesarias para mejorar la infraestructura sanitaria y brindar un servicio más eficiente y digno a la población.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

