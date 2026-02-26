Modernización del transporte en Torreón entra en fase decisiva con diálogo y participación ciudadana: Román Cepeda

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 26 febrero 2026
    Modernización del transporte en Torreón entra en fase decisiva con diálogo y participación ciudadana: Román Cepeda
    El alcalde Román Alberto Cepeda supervisa los avances del plan de modernización del transporte en Torreón, que incluye nuevas unidades, rutas optimizadas y sistemas de cobro actualizados. SANDRA GÓMEZ

Torreón avanza hacia la modernización del transporte público con la incorporación de 50 nuevas unidades, reestructuración de rutas y un sistema de cobro renovado

TORREÓN, COAH.- Las negociaciones para la modernización del transporte público en Torreón avanzan hacia una fase decisiva a mediados de marzo, contemplando la incorporación gradual de nuevas unidades, la reestructuración de rutas y la implementación de un nuevo sistema de cobro.

El alcalde Román Alberto Cepeda señaló que este primer trimestre del año es definitivo para concretar estos acuerdos, destacando que la modernización del servicio no se negocia bajo presión, sino a través del diálogo, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Sella Coahuila ‘hermandad’ con Nuevo León para combatir incendios forestales en 2026

Subrayó, además, la importancia de sumar la opinión de ciudadanos y transportistas en cada etapa, promoviendo un ambiente de participación y transparencia en la toma de decisiones.

El transporte de Torreón será de calidad y representará una verdadera modernización, incorporando en una primera etapa 50 nuevas unidades, con mejoras sustanciales en frecuencia y recorridos, en beneficio de toda la ciudadanía, especialmente de los cerca de 180 mil usuarios diarios.

Se prevé que las nuevas unidades cuenten con tecnología moderna, accesibilidad para personas con discapacidad y sistemas de climatización, elevando así el estándar del servicio público en la ciudad.

El edil comentó que se trabaja en sustituir el sistema actual de tarjetas prepagadas por uno nuevo, debido al descontrol del fideicomiso anterior, contemplando la implementación de una tarifa diferenciada para beneficiar directamente a los usuarios de colonias vulnerables.

Utilizando parte del equipamiento del proyecto Metrobús, el plan incluye la mejora del parque vehicular, nuevas rutas y la capacitación de operadores. Además, se contempla la instalación de paraderos equipados y señalización inteligente, lo que permitirá optimizar los traslados e incrementar la seguridad tanto de conductores como de pasajeros.

Por ahora, dijo, las negociaciones con los transportistas versan sobre el incremento de la tarifa, en el entendido de que, si no modernizan y no prestan un buen servicio, el costo del pasaje se reducirá.

Para ello, se busca establecer mecanismos de evaluación continua y compromisos de calidad, de modo que la ciudadanía perciba mejoras tangibles en el corto y mediano plazo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Josefina Román

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado