Modernización del transporte en Torreón entra en fase decisiva con diálogo y participación ciudadana: Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- Las negociaciones para la modernización del transporte público en Torreón avanzan hacia una fase decisiva a mediados de marzo, contemplando la incorporación gradual de nuevas unidades, la reestructuración de rutas y la implementación de un nuevo sistema de cobro.

El alcalde Román Alberto Cepeda señaló que este primer trimestre del año es definitivo para concretar estos acuerdos, destacando que la modernización del servicio no se negocia bajo presión, sino a través del diálogo, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Subrayó, además, la importancia de sumar la opinión de ciudadanos y transportistas en cada etapa, promoviendo un ambiente de participación y transparencia en la toma de decisiones.

El transporte de Torreón será de calidad y representará una verdadera modernización, incorporando en una primera etapa 50 nuevas unidades, con mejoras sustanciales en frecuencia y recorridos, en beneficio de toda la ciudadanía, especialmente de los cerca de 180 mil usuarios diarios.

Se prevé que las nuevas unidades cuenten con tecnología moderna, accesibilidad para personas con discapacidad y sistemas de climatización, elevando así el estándar del servicio público en la ciudad.

El edil comentó que se trabaja en sustituir el sistema actual de tarjetas prepagadas por uno nuevo, debido al descontrol del fideicomiso anterior, contemplando la implementación de una tarifa diferenciada para beneficiar directamente a los usuarios de colonias vulnerables.

Utilizando parte del equipamiento del proyecto Metrobús, el plan incluye la mejora del parque vehicular, nuevas rutas y la capacitación de operadores. Además, se contempla la instalación de paraderos equipados y señalización inteligente, lo que permitirá optimizar los traslados e incrementar la seguridad tanto de conductores como de pasajeros.

Por ahora, dijo, las negociaciones con los transportistas versan sobre el incremento de la tarifa, en el entendido de que, si no modernizan y no prestan un buen servicio, el costo del pasaje se reducirá.

Para ello, se busca establecer mecanismos de evaluación continua y compromisos de calidad, de modo que la ciudadanía perciba mejoras tangibles en el corto y mediano plazo.