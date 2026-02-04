Modernización del transporte en Torreón no se negociará bajo presión

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Cepeda, advirtió que el proceso de modernización del transporte público y la eventual actualización de la tarifa no se negociarán bajo presiones, y aseguró que el proyecto avanzará con firmeza, priorizando el interés colectivo por encima de intereses particulares.

El edil señaló que garantizar un transporte seguro, accesible y eficiente es una responsabilidad ineludible del gobierno municipal y representa una oportunidad histórica para fortalecer la competitividad de la ciudad y transformar la movilidad urbana.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerdo de agua con EUA impactará al campo y a la minería de Coahuila

Indicó que el proceso entrará en una etapa decisiva durante el primer trimestre del año, estableciendo marzo como plazo límite para concretar los acuerdos de fondo. Durante este periodo, dijo, se intensificarán las mesas de trabajo con concesionarios, transportistas y representantes vecinales, con el objetivo de alcanzar consensos.

Cepeda González explicó que la propuesta se sustenta en un esquema integral que contempla transporte digno, capacitación permanente para los operadores y el uso de tecnología, siempre colocando al ciudadano como eje central de las decisiones.

Entre los avances, destacó la incorporación de herramientas digitales para el rastreo de unidades y la consulta de rutas en tiempo real, así como la implementación de sistemas de pago electrónico que faciliten el acceso y agilicen el servicio.

El alcalde reiteró que su administración mantiene una política de diálogo abierto con todos los sectores, incluidos quienes manifiestan inconformidades; no obstante, fue enfático al subrayar que el respeto a la normatividad municipal no es negociable.

“La puerta siempre estará abierta para escucharlos, pero hay que tener claridad: las normas se respetan. Jamás será mi administración presa de ninguna presión externa”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: No cursar preescolar agudiza el rezago en el aprendizaje: diputada Magaly Hernández

En cuanto al posible aumento en la tarifa, llamó a no centrar el debate únicamente en el costo del pasaje, y sostuvo que un sistema moderno, regulado y seguro resulta más económico y menos riesgoso que recurrir a alternativas de transporte informal.

Explicó que la modernización permitirá reducir gastos ocultos para los usuarios, como los tiempos de espera prolongados y los riesgos asociados a servicios no regulados, generando beneficios directos para la ciudadanía.

La propuesta incluye la renovación de unidades, la reestructuración de rutas, mejoras en las frecuencias, beneficios en transbordos —como esquemas donde tras dos pasajes la tercera frecuencia sea gratuita—, así como tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, se impulsarán campañas de sensibilización sobre el uso responsable del transporte y la convivencia entre pasajeros.

Aclaró que no se busca cancelar concesiones de manera indiscriminada, sino asegurar que todas cumplan con los estándares de seguridad y calidad que demanda la población. Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar de la mano con el sector transportista para consolidar un transporte público digno para Torreón.