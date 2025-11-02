Monclova acelera su transformación urbana con el Plan ‘Prendamos Monclova’

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, continúa impulsando el desarrollo urbano de Monclova con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, mediante el Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, que busca mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad.

Con una inversión cercana a los tres millones de pesos, el Ayuntamiento realiza obras de pavimentación, rehabilitación vial y modernización de servicios básicos como agua y drenaje, beneficiando a colonias de distintos sectores de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón simplifica trámites para operadores del transporte público

Durante la semana, se iniciaron y entregaron trabajos en la Colonia Elsa Hernández, en las calles Hortencias, Gardenia y Nubes, así como en la Calle 15, entre 16 y 18, de la Colonia Hipódromo.

También se supervisaron avances en la Red de Agua de la Calle 9 en la Colonia 21 de Marzo, la remodelación del Campo de Fútbol en la Ampliación Miguel Hidalgo, y los recarpeteos en la Calle Anáhuac, de la Colonia Guadalupe, y en la Calle Buenos Aires, en la Zona Centro.