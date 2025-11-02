Monclova acelera su transformación urbana con el Plan ‘Prendamos Monclova’

Torreón
/ 2 noviembre 2025
    Monclova acelera su transformación urbana con el Plan ‘Prendamos Monclova’
    Representantes estatales y municipales recorren zonas intervenidas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con una inversión cercana a los tres millones de pesos, el municipio fortalece su infraestructura

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, continúa impulsando el desarrollo urbano de Monclova con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, mediante el Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, que busca mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad.

Con una inversión cercana a los tres millones de pesos, el Ayuntamiento realiza obras de pavimentación, rehabilitación vial y modernización de servicios básicos como agua y drenaje, beneficiando a colonias de distintos sectores de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón simplifica trámites para operadores del transporte público

Durante la semana, se iniciaron y entregaron trabajos en la Colonia Elsa Hernández, en las calles Hortencias, Gardenia y Nubes, así como en la Calle 15, entre 16 y 18, de la Colonia Hipódromo.

También se supervisaron avances en la Red de Agua de la Calle 9 en la Colonia 21 de Marzo, la remodelación del Campo de Fútbol en la Ampliación Miguel Hidalgo, y los recarpeteos en la Calle Anáhuac, de la Colonia Guadalupe, y en la Calle Buenos Aires, en la Zona Centro.

$!Con una inversión cercana a los tres millones de pesos, el municipio fortalece su infraestructura.
Con una inversión cercana a los tres millones de pesos, el municipio fortalece su infraestructura. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras reflejan el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y el compromiso de llevar desarrollo parejo a todas las colonias.

“Gracias al trabajo en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez seguimos avanzando con paso firme para transformar Monclova. Cada obra representa progreso y mejores condiciones para las familias”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura urbana, los servicios públicos y el bienestar de las familias monclovenses.

Temas


Urbanismo
Vialidad
inversiones

Localizaciones


Monclova

true

Moisés Rodríguez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif