Torreón simplifica trámites para operadores del transporte público

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mejorar la atención a los operadores del transporte público y ofrecer un servicio más seguro y empático a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Torreón implementó un nuevo esquema que permite realizar en un solo día y en un mismo lugar todos los trámites necesarios para la obtención o renovación del gafete de conductor.

La estrategia, impulsada por la Dirección General de Movilidad Urbana a través de la Dirección de Transporte, cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y el Centro de Justicia Municipal, donde se concentran las capacitaciones y pruebas antidoping obligatorias para los choferes.

TE PUEDE INTERESAR: La Laguna está más preparada que nunca ante lluvias e inundaciones, Gómez Vizcarra

El director general de Movilidad Urbana, Luis Morales, señaló que esta acción responde a los objetivos de la administración del alcalde Román Cepeda, en coordinación con el Gobierno del Estado, para modernizar y eficientar el transporte público, promoviendo además la perspectiva de género en la prestación del servicio.

El curso de capacitación aborda temas como la erradicación de la violencia de género, el protocolo de auxilio a víctimas en el transporte y la profesionalización de operadores, fortaleciendo su sentido de responsabilidad y trato hacia los usuarios.

El Centro de Justicia Municipal es responsable de aplicar las pruebas antidoping, garantizando que los conductores estén en condiciones adecuadas para ofrecer un servicio seguro, confiable y humano.

Por su parte, César Alvarado, director de Transporte Público Municipal, destacó que los choferes deben comprender su papel como servidores públicos, fomentando la empatía, el respeto y la seguridad de todas las personas, especialmente mujeres, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 871 500 7415 o acudir a las oficinas ubicadas en bulevar Revolución y calzada Colón, segundo piso.