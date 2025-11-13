Instalan alumbrado eficiente y transforman la movilidad nocturna en Frontera

Monclova
/ 13 noviembre 2025
    Instalan alumbrado eficiente y transforman la movilidad nocturna en Frontera
    Personal municipal instala luminarias en accesos estratégicos de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El programa ‘Frontera Ilumina con Rumbo’ busca cerrar 2025 con todas las colonias bien iluminadas y seguras

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú supervisó los avances del programa “Frontera Ilumina con Rumbo”, que busca concluir el año con todas las colonias del municipio bien iluminadas.

Acompañada del director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas Leija, la edil recorrió las colonias Pemex y Elsa Hernández, donde se instalan entre 30 y 35 nuevas luminarias modernas y eficientes.

TE PUEDE INTERESAR: Mantendrá IMSS Coahuila servicios de urgencias activos el lunes 17 de noviembre

$!Sara Irma Pérez Cantú encabeza recorrido de supervisión junto a su equipo.
Sara Irma Pérez Cantú encabeza recorrido de supervisión junto a su equipo. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Pérez Cantú subrayó que la iluminación pública es esencial para reforzar la seguridad, la movilidad y la imagen urbana.

Añadió que el programa avanza conforme a la planeación iniciada en julio y que la meta es concluir la modernización antes del 10 de diciembre, alcanzando el 100 por ciento de cobertura en las avenidas principales.

“Estamos cerrando el año con el mismo compromiso y ritmo de trabajo. Queremos que todas las colonias de Frontera estén bien iluminadas antes de concluir 2025”, afirmó la alcaldesa.

Temas


Alumbrado Público
Movilidad
inversiones

Localizaciones


Frontera

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tramo de Los Chorros, en Arteaga, considerado uno de los más peligrosos del país por su pendiente y alto tránsito de carga pesada.

Capufe el responsable de Los Chorros; proyectan obra de $1,500 millones de pesos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
true

Samuel no se equivocó en el tema de NVIDIA, mintió
Jesús Ociel Baena Saucedo fue reconocide por abrir camino en el Poder Judicial mexicano como la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade, así como por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

Coahuila: en pausa iniciativa para declarar el 13 de noviembre como Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias
true

Réquiem por la muerte de Blanca Isabel Martínez

Si alguna vez escuchaste a un adolescente decir “6-7” y te quedaste con cara de duda, no estás solo.

“6-7”: El enigmático código que los adolescentes usan (y no piensan explicarte)
true

Los casinos: ¿otro golpe de Sheinbaum a Adán Augusto?

Descuentos y promociones, en trámites vehiculares durante el Buen Fin 2025 en Saltillo | FOTOGRAFÍA: VANGUARDIA.

Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo