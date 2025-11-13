Instalan alumbrado eficiente y transforman la movilidad nocturna en Frontera
El programa ‘Frontera Ilumina con Rumbo’ busca cerrar 2025 con todas las colonias bien iluminadas y seguras
FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú supervisó los avances del programa “Frontera Ilumina con Rumbo”, que busca concluir el año con todas las colonias del municipio bien iluminadas.
Acompañada del director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas Leija, la edil recorrió las colonias Pemex y Elsa Hernández, donde se instalan entre 30 y 35 nuevas luminarias modernas y eficientes.
Pérez Cantú subrayó que la iluminación pública es esencial para reforzar la seguridad, la movilidad y la imagen urbana.
Añadió que el programa avanza conforme a la planeación iniciada en julio y que la meta es concluir la modernización antes del 10 de diciembre, alcanzando el 100 por ciento de cobertura en las avenidas principales.
“Estamos cerrando el año con el mismo compromiso y ritmo de trabajo. Queremos que todas las colonias de Frontera estén bien iluminadas antes de concluir 2025”, afirmó la alcaldesa.