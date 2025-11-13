Instalan alumbrado eficiente y transforman la movilidad nocturna en Frontera

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú supervisó los avances del programa “Frontera Ilumina con Rumbo”, que busca concluir el año con todas las colonias del municipio bien iluminadas.

Acompañada del director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas Leija, la edil recorrió las colonias Pemex y Elsa Hernández, donde se instalan entre 30 y 35 nuevas luminarias modernas y eficientes.

