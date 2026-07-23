cuadrillas para reparar socavón en la colonia Dalia

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Torreón
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    cuadrillas para reparar socavón en la colonia Dalia
    Personal de Simas Torreón inició trabajos en la colonia La Dalia para atender el socavón reportado en esa zona habitacional. SANDRA GÓMEZ

La Paramunicipal sustituyó un tramo de tubería dañado por desgaste, mientras corporaciones de seguridad y auxilio resguardan la zona para prevenir riesgos

TORREÓN, COAH.- Desde las primeras horas de este jueves, personal operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón se desplegó en la colonia La Dalia para dar solución al socavón registrado en dicha zona habitacional.

Según informó la dependencia, las maniobras actuales consisten en la sustitución de un segmento de tubería que sufrió daños estructurales al rebasar su tiempo límite de funcionamiento, lo que provocó el posterior hundimiento de la carpeta asfáltica.

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Por instrucción del gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, se llevó a cabo una supervisión técnica inmediata para calcular el periodo exacto que tomará concluir la rehabilitación y la normalización del servicio.

En forma paralela, corporaciones de auxilio y seguridad como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Vialidad y Protección Civil se presentaron en el perímetro para abanderar la zona y salvaguardar a los transeúntes y automovilistas durante el desarrollo de las obras.

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Finalmente, el sistema operador recalcó que continuará actualizando los reportes sobre el progreso de la intervención, reafirmando el compromiso de finalizar las acciones con rapidez para devolver la tranquilidad y el flujo seguro a los habitantes del sector.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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