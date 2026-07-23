Refrenda Torreón respaldo a sus policías y proyecta nuevos beneficios laborales y operativos

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    Refrenda Torreón respaldo a sus policías y proyecta nuevos beneficios laborales y operativos
    El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que la Policía de Torreón mantendrá su proceso de fortalecimiento. SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Riquelme afirmó que la estrategia seguirá centrada en capacitación, mejores ingresos y atención integral a los agentes y sus familias

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, ratificó este jueves que la corporación policial de Torreón seguirá consolidándose a través de capacitación constante, mejores prestaciones de trabajo y asistencia integral para los oficiales y sus hogares, tras destacar su papel fundamental para colocar a la localidad entre las más seguras a nivel nacional.

El Munícipe atribuyó el cambio positivo en seguridad a la estrecha cooperación entre la corporación municipal, la administración estatal y las fuerzas armadas, sumado a la entrega de los agentes que resistieron la etapa más violenta de la zona.

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Asimismo, Riquelme Solís apuntó que el municipio se posiciona actualmente como la tercera urbe con mayor seguridad en el País entre aquellas que superan el medio millón de habitantes, respaldado por las mediciones oficiales sobre percepción ciudadana.

En el tema salarial, apuntó que las percepciones de los uniformados locales destacan por ser competitivas en el ámbito estatal, manteniendo la firme promesa de continuar elevándolas progresivamente.

Sobre la expansión de la fuerza policial, recalcó que más allá de sumar plazas, la prioridad actual es elevar el nivel de preparación, eficacia y capacidad de reacción de cada agente.

Detalló que la corporación se ha transformado integrando veteranía y talento nuevo, sumando a más mujeres y jóvenes, además de intensificar el entrenamiento táctico y de campo.

El Presidente Municipal valoró que la guía de mandos experimentados resulta esencial para sostener la disciplina interna y optimizar la estrategia de los operativos en las calles.

En relación con el bienestar emocional, dio a conocer que la institución dispone de especialistas en psicología enfocados en dar asistencia tanto a los elementos como a sus parientes, conscientes del desgaste que implica la profesión.

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Subrayó que este respaldo psicológico requiere consolidarse de forma constante, en particular tras situaciones críticas o turnos laborales extensos.

Para concluir, Riquelme Solís puntualizó que la Policía Municipal se ha modernizado mediante el uso de inteligencia, procesos depurados y un perfil más profesional, por lo cual aseguró que mantendrá su impulso a estas acciones durante lo que resta de su gestión.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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