Muere adulto mayor tras un año viviendo en un lote baldío, en Torreón, Coahuila

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    Muere adulto mayor tras un año viviendo en un lote baldío, en Torreón, Coahuila
    Juan Saucedo tenía 62 años y vivía en un lote baldío de Torreón. Fue hospitalizado con un grave deterioro de salud, pero no logró sobrevivir a sus condiciones. CORTESÍA

Juan Saucedo, de 62 años, falleció después de ser hospitalizado con desnutrición, deshidratación y tuberculosis

TORREÓN, COAH.— Juan Saucedo, de 62 años, murió después de ser hospitalizado con desnutrición, deshidratación y tuberculosis, tras pasar un año viviendo en una choza improvisada dentro de un lote baldío, en Torreón, Coahuila. Vecinos habían denunciado las condiciones en que se encontraba y solicitado ayuda para el adulto mayor.

El fallecimiento ocurrió la noche del lunes 19 de octubre, según el reporte publicado por un medio televisivo local al día siguiente. Armando González, director de la Unidad de Prevención Social de la Violencia del Ayuntamiento de Torreón, confirmó el deceso.

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Su historia había sido difundida el 13 de octubre. El terreno donde permanecía se ubica en la colonia Latinoamericano. Allí, una estructura precaria le servía de refugio mientras su salud se deterioraba.

La versión difundida señala que había sido expulsado de una vivienda familiar. Ese señalamiento forma parte del relato del caso y no constituye, por sí mismo, una determinación de responsabilidad contra alguna persona.

La intervención incluyó una valoración inicial con apoyo de Juntos para Vencer y, posteriormente, su traslado a un hospital debido a la gravedad de su condición. González informó sobre los padecimientos detectados. No se tuvo acceso a un parte clínico que precise la causa inmediata de muerte.

El caso pasó de una denuncia vecinal a la atención hospitalaria, pero el desenlace dejó preguntas sobre el periodo anterior al auxilio. La información consultada no permite establecer si existieron reportes previos, qué seguimiento recibieron o si alguna institución conocía su situación antes de la difusión televisiva.

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Tampoco se localizó una confirmación pública sobre la apertura de una investigación por posible abandono.

Juan murió después de haber vivido un año en un terreno baldío, en condiciones que sus vecinos decidieron denunciar. La reconstrucción de ese periodo sigue siendo una parte pendiente de resolver para deslindar posibles responsabilidades familiares.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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