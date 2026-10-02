Muere bebé de 15 días en San Pedro; investigan causa

Tras confirmarse la muerte de la recién nacida, el caso quedó bajo conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que deberá integrar las diligencias correspondientes y esperar los resultados de los estudios forenses.

SAN PEDRO, COAH.- Una bebé de apenas 15 días de nacida falleció al interior de una vivienda de la colonia San Isidro, en San Pedro , hecho que movilizó este viernes a las autoridades y dio inicio a una investigación para establecer con precisión las causas del deceso.

Debido a la corta edad de la menor y a que hasta el momento no existe una causa oficialmente establecida, será la necropsia de ley la que permita determinar qué provocó su fallecimiento.

El procedimiento pericial será fundamental para conocer si la muerte estuvo relacionada con alguna condición médica, un proceso natural o cualquier otra circunstancia que deba ser investigada. Mientras no exista un dictamen forense, las autoridades deberán mantener abiertas las distintas líneas de investigación y evitar establecer anticipadamente una causa.

El fallecimiento ocurrió en un domicilio de la colonia San Isidro, sector ubicado en la zona urbana de San Pedro. Después de conocerse el caso, se dio intervención a las instancias correspondientes para realizar las actuaciones legales.

Como parte de este tipo de investigaciones, los agentes ministeriales recaban información sobre las circunstancias previas al fallecimiento y los peritos realizan los estudios necesarios para integrar sus conclusiones a la carpeta correspondiente.