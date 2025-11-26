Muere motociclista tras aparatoso choque múltiple en Torreón
El motociclista quedó sin posibilidad de maniobrar cuando dos camionetas colisionaron en un cruce de alta circulación, generando un impacto que derivó en la fatalidad
TORREÓN, COAH.– Un accidente vial con consecuencias fatales ocurrió la tarde de ayer martes y dejó sin vida a Héctor Adrián ¨N¨, de 31 años de edad, en Torreón. El hecho generó una amplia movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales, debido a la gravedad del impacto en el que se vieron involucrados varios vehículos.
El percance se registró en la intersección de la calle Siglo de Torreón y la avenida Abasolo, una zona de circulación constante donde el flujo vehicular suele incrementarse durante la tarde. Según el reporte inicial, dos camionetas y una motocicleta participaron en la colisión, lo que ocasionó que la víctima quedara gravemente lesionada.
En el lugar chocaron una camioneta Chevrolet S10 blanca con placas de Coahuila, una Toyota gris y la motocicleta Honda roja que conducía Héctor Adrián ¨N¨. El impacto dejó la unidad ligera severamente dañada, mientras que las camionetas quedaron detenidas en el sitio a la espera de las autoridades competentes.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente tras recibir el llamado de emergencia; sin embargo, al evaluar al motociclista confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones sufridas. La zona fue acordonada para permitir las labores de los cuerpos de auxilio y evitar riesgos a otros automovilistas.
Elementos de Seguridad Pública y agentes de vialidad tomaron control del área, procediendo al aseguramiento de los conductores de las camionetas, quienes fueron trasladados ante el Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes, conforme avancen las investigaciones y se recaben los informes periciales.
El accidente provocó afectaciones temporales a la circulación y la presencia de curiosos que se detenían para observar la escena, por lo que las autoridades implementaron un operativo para agilizar el tránsito y mantener el orden mientras se realizaban las diligencias.
La motocicleta y los vehículos involucrados fueron retirados posteriormente para continuar con las indagatorias en torno a la causa del percance y establecer cómo ocurrió la colisión que derivó en la muerte del motociclista.