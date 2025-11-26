Muere motociclista tras aparatoso choque múltiple en Torreón

Torreón
/ 26 noviembre 2025
    Muere motociclista tras aparatoso choque múltiple en Torreón
    Elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y rescatistas. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El motociclista quedó sin posibilidad de maniobrar cuando dos camionetas colisionaron en un cruce de alta circulación, generando un impacto que derivó en la fatalidad

TORREÓN, COAH.– Un accidente vial con consecuencias fatales ocurrió la tarde de ayer martes y dejó sin vida a Héctor Adrián ¨N¨, de 31 años de edad, en Torreón. El hecho generó una amplia movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales, debido a la gravedad del impacto en el que se vieron involucrados varios vehículos.

El percance se registró en la intersección de la calle Siglo de Torreón y la avenida Abasolo, una zona de circulación constante donde el flujo vehicular suele incrementarse durante la tarde. Según el reporte inicial, dos camionetas y una motocicleta participaron en la colisión, lo que ocasionó que la víctima quedara gravemente lesionada.

En el lugar chocaron una camioneta Chevrolet S10 blanca con placas de Coahuila, una Toyota gris y la motocicleta Honda roja que conducía Héctor Adrián ¨N¨. El impacto dejó la unidad ligera severamente dañada, mientras que las camionetas quedaron detenidas en el sitio a la espera de las autoridades competentes.

Las dos camionetas implicadas permanecieron aseguradas en el lugar mientras avanzaban las diligencias. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente tras recibir el llamado de emergencia; sin embargo, al evaluar al motociclista confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones sufridas. La zona fue acordonada para permitir las labores de los cuerpos de auxilio y evitar riesgos a otros automovilistas.

Elementos de Seguridad Pública y agentes de vialidad tomaron control del área, procediendo al aseguramiento de los conductores de las camionetas, quienes fueron trasladados ante el Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes, conforme avancen las investigaciones y se recaben los informes periciales.

El accidente provocó afectaciones temporales a la circulación y la presencia de curiosos que se detenían para observar la escena, por lo que las autoridades implementaron un operativo para agilizar el tránsito y mantener el orden mientras se realizaban las diligencias.

La motocicleta y los vehículos involucrados fueron retirados posteriormente para continuar con las indagatorias en torno a la causa del percance y establecer cómo ocurrió la colisión que derivó en la muerte del motociclista.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

