Muere motociclista tras aparatoso choque múltiple en Torreón

TORREÓN, COAH.– Un accidente vial con consecuencias fatales ocurrió la tarde de ayer martes y dejó sin vida a Héctor Adrián ¨N¨, de 31 años de edad, en Torreón. El hecho generó una amplia movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales, debido a la gravedad del impacto en el que se vieron involucrados varios vehículos.

El percance se registró en la intersección de la calle Siglo de Torreón y la avenida Abasolo, una zona de circulación constante donde el flujo vehicular suele incrementarse durante la tarde. Según el reporte inicial, dos camionetas y una motocicleta participaron en la colisión, lo que ocasionó que la víctima quedara gravemente lesionada.

En el lugar chocaron una camioneta Chevrolet S10 blanca con placas de Coahuila, una Toyota gris y la motocicleta Honda roja que conducía Héctor Adrián ¨N¨. El impacto dejó la unidad ligera severamente dañada, mientras que las camionetas quedaron detenidas en el sitio a la espera de las autoridades competentes.