Reconstruyen sistema urogenital de niño de Torreón tras un complejo proceso quirúrgico en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.– Un procedimiento médico de alta complejidad permitió reconstruir de manera integral el sistema urogenital de Andy, un niño de cinco años originario de Torreón, quien nació con una malformación severa que afectó el desarrollo de sus órganos urinarios y genitales. El caso fue atendido por el Servicio de Urología Pediátrica del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, donde se llevó a cabo una intervención en múltiples etapas.

UN LARGO CAMINO MÉDICO PARA LLEGAR AL CMN LA RAZA

De acuerdo con la información proporcionada, el menor llegó en 2022 al hospital especializado del IMSS, luego de pasar por diversas instituciones donde no se contaba con los recursos necesarios para atender su condición. Desde entonces, fue sometido a cinco cirugías que incluyeron una laparoscopia diagnóstica, la separación de estructuras digestivas y urinarias, una colostomía temporal y una reconstrucción urogenital completa.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año