Mujer de Torreón busca a su hija desaparecida y ayuda a encontrar a 150 personas

TORREÓN, COAH.- Desde hace más de 2 décadas, Silvia Ortiz busca a su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, “Fanny”, quien tenía 16 años cuando desapareció en Torreón, Coahuila, en 2004. La adolescente regresaba a casa después de asistir a un partido de basquetbol cuando, de acuerdo con el relato de su familia, varios hombres la obligaron a subir a una camioneta. Desde entonces, su paradero permanece desconocido y la desaparición transformó la vida de toda su familia.

Silvia dejó su trabajo como docente para dedicarse a la búsqueda de su hija y, junto con su esposo, Óscar, fundó el Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA). Durante estos años, su labor se ha extendido a otros casos. Asegura haber contribuido a localizar con vida a alrededor de 150 personas y participado en el hallazgo de 28 sitios con restos óseos en la región de La Laguna. Ha recorrido terrenos en condiciones climáticas extremas y se ha enfrentado a los riesgos propios de las labores de búsqueda. Pese al paso de los años, mantiene la exigencia de encontrar a Fanny. Una frase resume la determinación con la que ha enfrentado esta búsqueda: “No tengo miedo, el miedo lo tuvo mi hija cuando se la llevaron”, expresó. Fanny continúa desaparecida y su madre afirma que no dejará de buscarla hasta encontrarla.

“Mi objetivo principal es encontrarla; le pido perdón por no haberlo logrado aún”, señaló Silvia Ortiz en una entrevista reciente con la cadena internacional CNN. CUESTIONA ACTUACIÓN DE AUTORIDADES La madre buscadora también cuestionó la actuación de las autoridades mexicanas y denunció que, desde las primeras horas posteriores a la desaparición, se registraron omisiones y una falta de voluntad para esclarecer el caso. Desde su perspectiva, el transcurso del tiempo juega en contra de las familias que buscan a sus seres queridos, pues el desgaste no solo es emocional, sino también físico. Ortiz sostuvo que las autoridades parecen apostar al paso de los años, mientras las familias enfrentan enfermedades y un deterioro físico que puede limitar su capacidad para continuar con las labores de búsqueda. A más de 20 años de la desaparición de Fanny, Silvia mantiene la exigencia de obtener respuestas y encontrar a su hija, una búsqueda que, asegura, continuará mientras no conozca su paradero.

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