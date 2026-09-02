Sequía golpea a 23 municipios de Coahuila

La afectación se concentra principalmente en la Comarca Lagunera, donde varios municipios presentan condiciones de sequedad, mientras que Acuña es el único territorio de la entidad clasificado con sequía moderada.

La falta de precipitaciones mantiene a 23 municipios de Coahuila bajo la categoría de anormalmente secos, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte de la Conagua señala que durante la primera quincena de agosto se registraron lluvias cercanas al promedio climatológico en regiones del noroeste, norte y centro-norte del País, asociadas con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y el monzón mexicano.

No obstante, las precipitaciones se mantuvieron por debajo del promedio en distintas regiones, particularmente en el norte y noreste, donde además persistió una onda de calor durante varios días.

La combinación de escasas lluvias y temperaturas elevadas provocó un deterioro de las condiciones de humedad en diversas zonas del territorio nacional.

LA LAGUNA, ENTRE LAS ZONAS MÁS AFECTADAS

En la Comarca Lagunera, los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca se encuentran dentro de la clasificación de mayor afectación registrada en Coahuila.

Además de Acuña, que presenta sequía moderada, aparecen bajo la categoría de anormalmente secos los municipios de Allende, Arteaga, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Parras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión, Zaragoza y Juárez.

A nivel nacional, el Monitor de Sequía contabiliza 145 municipios con sequía, 676 anormalmente secos y mil 657 sin afectación.

La Conagua contempla cinco categorías para medir el impacto de la falta de precipitaciones: anormalmente seco, sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional.