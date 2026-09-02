Sequía golpea a 23 municipios de Coahuila

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    Sequía golpea a 23 municipios de Coahuila
    Cinco municipios de La Laguan son los más afectados por la sequía en Coahuila. ESPECIAL

La Comarca Lagunera concentra las zonas más afectadas; Acuña registra un nivel de mayor intensidad, mientras las presas mantienen bajos almacenamientos

La falta de precipitaciones mantiene a 23 municipios de Coahuila bajo la categoría de anormalmente secos, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La afectación se concentra principalmente en la Comarca Lagunera, donde varios municipios presentan condiciones de sequedad, mientras que Acuña es el único territorio de la entidad clasificado con sequía moderada.

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El reporte de la Conagua señala que durante la primera quincena de agosto se registraron lluvias cercanas al promedio climatológico en regiones del noroeste, norte y centro-norte del País, asociadas con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y el monzón mexicano.

No obstante, las precipitaciones se mantuvieron por debajo del promedio en distintas regiones, particularmente en el norte y noreste, donde además persistió una onda de calor durante varios días.

La combinación de escasas lluvias y temperaturas elevadas provocó un deterioro de las condiciones de humedad en diversas zonas del territorio nacional.

LA LAGUNA, ENTRE LAS ZONAS MÁS AFECTADAS

En la Comarca Lagunera, los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca se encuentran dentro de la clasificación de mayor afectación registrada en Coahuila.

Además de Acuña, que presenta sequía moderada, aparecen bajo la categoría de anormalmente secos los municipios de Allende, Arteaga, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Parras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión, Zaragoza y Juárez.

A nivel nacional, el Monitor de Sequía contabiliza 145 municipios con sequía, 676 anormalmente secos y mil 657 sin afectación.

La Conagua contempla cinco categorías para medir el impacto de la falta de precipitaciones: anormalmente seco, sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional.

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En la Región Lagunera, integrada por municipios de Coahuila y Durango, el déficit de lluvias también se refleja en los niveles de almacenamiento de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, consideradas fundamentales para las actividades agrícolas de la zona.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Conagua, con corte al martes 1 de septiembre, ambos embalses registraban un almacenamiento de 24.52 y 50.17 por ciento, respectivamente.

Los bajos niveles mantienen bajo presión la definición del próximo ciclo agrícola, particularmente ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para la primavera de 2027.

Pese al escenario de sequedad, todavía existe margen para la recuperación de los almacenamientos, debido a que la temporada de lluvias se prolonga hasta noviembre.

Los registros históricos de la Conagua señalan a septiembre como el mes con mayor precipitación, por lo que el comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será determinante para modificar las condiciones actuales.

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