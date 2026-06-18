Mujeres abandonan a siete cachorros en plaza de Torreón; buscan familias para adoptarlos

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 14 de junio, cuando cámaras de videovigilancia captaron a dos mujeres que llegaron a una plaza del sector y dejaron una caja de cartón entre los árboles del área verde. Tras permanecer unos minutos en el lugar, ambas se retiraron, dejando atrás a los animales.

Un acto de abandono animal registrado en la colonia Magdalenas ha despertado la indignación de vecinos de Torreón y, al mismo tiempo, una ola de solidaridad para ayudar a siete cachorros que fueron dejados a su suerte en un espacio público.

La situación pudo haber terminado en tragedia de no ser por la intervención de un vecino que escuchó los llantos provenientes de la plaza. Intrigado por los sonidos, decidió acercarse para verificar qué ocurría y encontró la caja abandonada.

Al revisar su contenido descubrió a siete cachorros que presentaban signos de hambre y deshidratación, por lo que de inmediato decidió ponerlos a salvo y trasladarlos a su domicilio para brindarles alimento y cuidados básicos.

El ciudadano, identificado por vecinos como un “buen samaritano”, logró estabilizar a los pequeños perros; sin embargo, reconoció que no cuenta con las condiciones necesarias para mantenerlos de forma permanente debido al espacio y a los cuidados que requieren.

Ante esta situación, lanzó un llamado a la comunidad lagunera para encontrar hogares responsables dispuestos a adoptar a los cachorros y ofrecerles una nueva oportunidad de vida.

El rescatista señaló que comprende que algunas personas puedan enfrentar dificultades para hacerse cargo de una camada, pero insistió en que el abandono nunca debe considerarse una alternativa, ya que pone en riesgo la integridad y la vida de los animales.

Además de la posibilidad de ser atacados por perros callejeros, los cachorros estuvieron expuestos a las altas temperaturas que se han registrado en la región, condiciones que pudieron resultar fatales si no hubieran sido localizados a tiempo.

Las personas interesadas en adoptar alguno de los cachorros pueden comunicarse al teléfono 871 146 9345, donde recibirán información sobre el proceso de adopción.

El caso ha reavivado el llamado de organizaciones y ciudadanos a fomentar la tenencia responsable de mascotas, así como a buscar alternativas seguras y humanitarias cuando no sea posible continuar con el cuidado de un animal.