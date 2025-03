Niega Gánem haber sido partícipe de la agresión a mujeres; se trató de un hecho de violencia familiar (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Estando en compañía de su esposa y amigos, dice que se percata de que en una mesa de al lado un grupo de jóvenes empieza a tener problemas porque no querían pagar la cuenta, pasando luego a discutir y uno de ellos agredir a su hermana y a uno de sus compañeros.

Personal del establecimiento invitó a los jóvenes a retirarse y los sacaron, pero afuera del establecimiento siguieron discutiendo hasta llegar a los golpes, agrediendo el joven a sus dos hermanas, al grado que una de ellas tuvo que ser hospitalizada.

Gánem Guerrero explicó que, después de esto, tranquilamente salió con su esposa y amigos y cuando se retiraba comenzó de nuevo el problema. El grupo de jóvenes entabló otra discusión a gritos y golpes entre ellos.

“El pleito fue caminando hasta llegar a donde estábamos nosotros, nos hicimos a un lado, en ningún momento intervenimos, no logramos detener al muchacho para que ya no les pegara a las muchachas, hay videos en donde se observa que me hago para atrás, protegiendo a mi esposa con los brazos levantados”, relata.