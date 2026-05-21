‘No bastan filtros cosméticos; México necesita consecuencias reales contra la narcopolítica’: Torres Cofiño

Al fijar su postura, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño subrayó la flagrante contradicción entre la retórica que Morena defendió durante años y la iniciativa que hoy impulsa el Ejecutivo federal.

TORREÓN, COAH.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el proyecto de ley impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales es, en el fondo, la admisión tácita de una crisis que el actual grupo en el poder intentó matizar, desestimar o ignorar sistemáticamente.

“Por mucho tiempo sostuvieron que alertar sobre la injerencia del narcotráfico en la política era una exageración, una estrategia de desprestigio o un ataque partidista. Hoy es el mismo gobierno el que promueve una reforma para bloquear candidaturas ligadas a células delictivas. En este escenario cabe perfectamente el principio: ‘a confesión de parte, relevo de prueba’”, aseveró el legislador.

Torres Cofiño remarcó que el PAN ha puesto sobre la mesa alternativas contundentes para desmantelar la narcopolítica y acabar con la impunidad institucional. Entre estas medidas, destacó la urgencia de catalogar la complicidad entre gobernantes y delincuencia como un atentado directo a la soberanía del Estado mexicano.

De igual forma, el planteamiento panista contempla castigos rigurosos e imprescriptibles para aquellos funcionarios que utilicen su cargo para cooperar, beneficiar o encubrir a organizaciones criminales, además de activar auditorías automáticas y fincar responsabilidades políticas ante cualquier indicio de control delictivo en las instituciones.

El diputado coahuilense enfatizó que el debate legislativo no debe limitarse a meros trámites burocráticos o filtros de control administrativo, dado que la gravedad del asunto requiere soluciones de raíz.

“La amenaza para el país no radica únicamente en la operación de las bandas criminales; el peligro real se desata cuando estas intentan infiltrarse o interferir en las decisiones gubernamentales y en el sistema democrático”.

En ese sentido, adelantó que el PAN analizará la propuesta con total seriedad, pero sin dar cheques en blanco. “Si este proyecto resulta ser solo un retoque legislativo, una estrategia cosmética o simple retórica oficialista sin penalizaciones de peso, Acción Nacional no formará parte de esa simulación y votará en contra”.

Para concluir, el congresista insistió en que la nación urge herramientas jurídicas blindadas que protejan el servicio público y cierren el paso al control criminal del aparato estatal. “Cuando la delincuencia se mete en las estructuras políticas, ya no solo vulnera la seguridad de los ciudadanos; destruye los cimientos del Estado mismo”, sentenció.