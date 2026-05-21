‘No bastan filtros cosméticos; México necesita consecuencias reales contra la narcopolítica’: Torres Cofiño

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    ‘No bastan filtros cosméticos; México necesita consecuencias reales contra la narcopolítica’: Torres Cofiño
    Marcelo Torres Cofiño aseguró que la iniciativa federal para impedir la infiltración del crimen organizado en elecciones confirma una problemática que, afirmó, Morena negó durante años. SANDRA GÓMEZ

El diputado federal panista afirmó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir la infiltración del crimen organizado en procesos electorales representa un reconocimiento implícito de una problemática que Morena negó durante años

TORREÓN, COAH.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el proyecto de ley impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales es, en el fondo, la admisión tácita de una crisis que el actual grupo en el poder intentó matizar, desestimar o ignorar sistemáticamente.

Al fijar su postura, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño subrayó la flagrante contradicción entre la retórica que Morena defendió durante años y la iniciativa que hoy impulsa el Ejecutivo federal.

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“Por mucho tiempo sostuvieron que alertar sobre la injerencia del narcotráfico en la política era una exageración, una estrategia de desprestigio o un ataque partidista. Hoy es el mismo gobierno el que promueve una reforma para bloquear candidaturas ligadas a células delictivas. En este escenario cabe perfectamente el principio: ‘a confesión de parte, relevo de prueba’”, aseveró el legislador.

Torres Cofiño remarcó que el PAN ha puesto sobre la mesa alternativas contundentes para desmantelar la narcopolítica y acabar con la impunidad institucional. Entre estas medidas, destacó la urgencia de catalogar la complicidad entre gobernantes y delincuencia como un atentado directo a la soberanía del Estado mexicano.

De igual forma, el planteamiento panista contempla castigos rigurosos e imprescriptibles para aquellos funcionarios que utilicen su cargo para cooperar, beneficiar o encubrir a organizaciones criminales, además de activar auditorías automáticas y fincar responsabilidades políticas ante cualquier indicio de control delictivo en las instituciones.

El diputado coahuilense enfatizó que el debate legislativo no debe limitarse a meros trámites burocráticos o filtros de control administrativo, dado que la gravedad del asunto requiere soluciones de raíz.

“La amenaza para el país no radica únicamente en la operación de las bandas criminales; el peligro real se desata cuando estas intentan infiltrarse o interferir en las decisiones gubernamentales y en el sistema democrático”.

En ese sentido, adelantó que el PAN analizará la propuesta con total seriedad, pero sin dar cheques en blanco. “Si este proyecto resulta ser solo un retoque legislativo, una estrategia cosmética o simple retórica oficialista sin penalizaciones de peso, Acción Nacional no formará parte de esa simulación y votará en contra”.

Para concluir, el congresista insistió en que la nación urge herramientas jurídicas blindadas que protejan el servicio público y cierren el paso al control criminal del aparato estatal. “Cuando la delincuencia se mete en las estructuras políticas, ya no solo vulnera la seguridad de los ciudadanos; destruye los cimientos del Estado mismo”, sentenció.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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