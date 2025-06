‘No le puedo decir, papá’: silencio rodea la desaparición de jóvenes en Tamaulipas

Tras su regreso, las familias evitan revelar detalles de lo vivido durante los días de ausencia, por seguridad

MATAMOROS, COAH.- Fueron días de angustia e incertidumbre las que vivieron familiares de Miguel Ángel, José Alfredo y Dilan, los habitantes del ejido El Cambio de Matamoros, Coahuila, quienes estuvieron desaparecidos por al menos tres días en Tamaulipas, pero que la madrugada del miércoles regresaron con vida. Las familias no detallan las razones de la desaparición. “Lo que él nos platica. Me dice: ‘No le puedo decir, papá. Los pongo en riesgo y me pongo en riesgo. Así vamos a dejarle. Lo bueno que ya estoy aquí”, relató Martín Martínez, padre de José Alfredo, quien era el chofer que llevó a Miguel Ángel y Dilan hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas a entregar un pedido de carpintería a un cliente.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Yo pensé que ya no iban a regresar... porque ya pasó’, revela padre de joven recuperado Janet y Marlen Martínez, her‘Yo pensé que ya no iban a regresar... porque ya pasó’, revela padre de joven recuperadomanas de Miguel Ángel, tampoco informan sobre la ausencia. Fue el viernes por la mañana cuando salieron de El Cambio y a las 10 de la noche se comunicaron que ya iban entrando a Nuevo Laredo. “Fue la última vez que mi mamá habló con él”, recordó Janet. Su última conexión de WhatsApp fue a las 11:55 de la noche. Pero cuando intentaron marcarle después, ya no entró la llamada. “Nos preocupamos. Fuimos a buscar a los familiares de José Alfredo y tampoco tenían información. El domingo acompañamos a mis papás a poner la denuncia y nos canalizaron con la Fiscalía de Tamaulipas”, narró Janet. Para Martín fueron momentos de angustia que no le desea a nadie. “Se siente una angustia de no saber dónde está, qué pasó, por qué no contesta. Bendito Dios que regresaron con bien. Es lo principal, que regresaron con bien y están aquí”, comentó. La tía de Dilan se comunicó con todos y dijo que había tenido una videollamada con él. “Nos dijo que estaba bien, que ya venían de regreso. Vino fiscalía y les hicieron el protocolo. No venían en mal estado, golpeados. Venían cansados. Ha estado en entrevistas con fiscalía. Sólo nos dijo que llegaron a descargar y de regreso fue cuando ocurrió...”, narró Janet.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: Con calor extremo, alumnos saldrán a las 11:30 horas y seguirán en casa Los trabajadores debieron emprender el regreso el sábado, pero no fue hasta la madrugada del miércoles, sin que se quiera informar lo que vivieron, que pudieron regresar al ejido El Cambio. Miguel Ángel, de 25 años, ya había viajado a la zona, pero era la primera vez de Dilan y José Alfredo. “Ya le dije que si le invitaban que ya no fuera. Era una angustia que no se la deseamos a nadie. Sin tener noticias de tu hijo, si está bien, no le habrán hecho algo, lo estarán tratando bien, estará vivo o no”, expresó el padre.