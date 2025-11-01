‘Noah’ huele el delito: perro K9 detecta droga en paqueterías de Torreón

TORREÓN, COAH.- Gracias a la astucia del ejemplar Noah, integrante de la Unidad Canina K9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, se logró detectar y asegurar dos paquetes con droga enviados a través de empresas de mensajería.

El operativo, realizado la tarde del 31 de octubre, abarcó dos puntos de revisión: uno en la Zona Centro y otro en la Ciudad Industrial. En ambos casos se obtuvieron resultados positivos.

