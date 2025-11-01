‘Noah’ huele el delito: perro K9 detecta droga en paqueterías de Torreón

Torreón
/ 1 noviembre 2025
    ‘Noah’ huele el delito: perro K9 detecta droga en paqueterías de Torreón
    El binomio canino “Noah” durante la inspección de paquetes en bodegas de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

En operativos simultáneos, la DSPM interceptó dos paquetes con marihuana y vapeadores con THC, gracias a la labor de binomio canino

TORREÓN, COAH.- Gracias a la astucia del ejemplar Noah, integrante de la Unidad Canina K9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, se logró detectar y asegurar dos paquetes con droga enviados a través de empresas de mensajería.

El operativo, realizado la tarde del 31 de octubre, abarcó dos puntos de revisión: uno en la Zona Centro y otro en la Ciudad Industrial. En ambos casos se obtuvieron resultados positivos.

$!Los paquetes asegurados fueron remitidos al Ministerio Público del COE.
Los paquetes asegurados fueron remitidos al Ministerio Público del COE. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

En el primer almacén, un envío procedente de Puebla contenía cinco bolsas con marihuana y siete vapeadores con extracto de THC, con un peso total de 10 onzas y un valor estimado de 20 mil pesos.

Más tarde, en la Ciudad Industrial, los agentes localizaron un segundo paquete, proveniente de Guanajuato, que ocultaba medio kilogramo de marihuana valuado en alrededor de 16 mil pesos.

Los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE). La DSPM informó que mantendrá este tipo de inspecciones como parte de sus acciones preventivas para frenar el flujo de enervantes hacia la ciudad.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

