‘Noah’ huele el delito: perro K9 detecta droga en paqueterías de Torreón
En operativos simultáneos, la DSPM interceptó dos paquetes con marihuana y vapeadores con THC, gracias a la labor de binomio canino
TORREÓN, COAH.- Gracias a la astucia del ejemplar Noah, integrante de la Unidad Canina K9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, se logró detectar y asegurar dos paquetes con droga enviados a través de empresas de mensajería.
El operativo, realizado la tarde del 31 de octubre, abarcó dos puntos de revisión: uno en la Zona Centro y otro en la Ciudad Industrial. En ambos casos se obtuvieron resultados positivos.
En el primer almacén, un envío procedente de Puebla contenía cinco bolsas con marihuana y siete vapeadores con extracto de THC, con un peso total de 10 onzas y un valor estimado de 20 mil pesos.
Más tarde, en la Ciudad Industrial, los agentes localizaron un segundo paquete, proveniente de Guanajuato, que ocultaba medio kilogramo de marihuana valuado en alrededor de 16 mil pesos.
Los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE). La DSPM informó que mantendrá este tipo de inspecciones como parte de sus acciones preventivas para frenar el flujo de enervantes hacia la ciudad.