Conmemoran estudiantes de enfermería la memoria de los mineros caídos en Pasta de Conchos con emotivo altar

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En la Villa de Agujita, la comunidad educativa de la Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera organizó una conmemoración especial en torno al Día de Muertos. El evento estuvo dedicado a las víctimas de la tragedia ocurrida en la mina 8 de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, donde 63 de los 65 trabajadores perecieron tras una explosión en febrero de 2006.

Los estudiantes y el personal docente construyeron un altar tradicional cargado de simbolismo, decorado con flores de cempasúchil, veladoras, imágenes de los mineros y un “túnel de recuerdos” que exponía memorias personales de los trabajadores caídos. La estructura fue concebida como un espacio para reflexionar sobre el valor de la vida, la memoria y la seguridad laboral en un entorno tan vulnerable como el de la industria del carbón.

El homenaje asumió carácter educativo y social. La comunidad escolar enfatizó la importancia de rescatar la memoria de los mineros atrapados y del contexto de riesgo en que laboraban. Informes posteriores señalan que la mina presentaba fallas graves de ventilación y medidas de seguridad insuficientes, lo que tornó la explosión de gas metano en una tragedia evitable.

Además del altar y el túnel, la ceremonia incluyó un desfile de catrinas y catrines, narraciones de historias alusivas al 2 de noviembre y otras intervenciones artísticas que permitieron a los estudiantes vincular la festividad nacional con un hecho local de gran impacto. Los participantes explicaron que la tradición debe servir también para generar conciencia sobre los derechos laborales y la prevención de accidentes.

El altar y el túnel permanecerán accesibles al público durante los días de conmemoración. La institución educativa invitó a la comunidad de la Región Carbonífera a visitar el espacio y reflexionar sobre los desafíos de la industria minera, la memoria colectiva y la identidad regional.

