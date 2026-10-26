Nombran a Manuel Valdés Ruiz contralor de Torreón; piden autonomía en las revisiones

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    Nombran a Manuel Valdés Ruiz contralor de Torreón; piden autonomía en las revisiones
    Manuel Valdés Ruiz rindió protesta como contralor de Torreón; sustituye a Óscar Gerardo Luján Fernández, quien dejó el cargo tras ser destituido en septiembre de 2026. SANDRA GÓMEZ

Cuenta con experiencia en auditoría y fiscalización dentro del servicio público

TORREÓN, COAH.- Con el llamado de regidores a revisar los recursos públicos con independencia y sin proteger a funcionarios, Manuel Valdés Ruiz rindió protesta como nuevo contralor municipal de Torreón, luego de que el Cabildo aprobó por mayoría su designación para el periodo 2026-2027.

Durante la discusión del nombramiento, integrantes del Ayuntamiento respaldaron su llegada, aunque insistieron en que deberá ejercer sus funciones con imparcialidad y sin responder a intereses políticos o partidistas.

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La designación se concretó después de revisar los perfiles inscritos en la convocatoria para encabezar la Dirección General de Contraloría Municipal, dependencia responsable de vigilar el manejo del dinero público y dar seguimiento a las observaciones de auditoría.

En la sesión también se planteó la necesidad de dar estabilidad y continuidad al trabajo de la Contraloría, ante los cambios registrados en su titularidad desde enero de 2025. Los señalamientos acompañaron la aprobación del nuevo responsable de la vigilancia administrativa municipal.

Valdés Ruiz es contador público egresado de la Universidad Americana del Noreste (UANE), campus Saltillo. De acuerdo con la información publicada sobre su trayectoria, cuenta con experiencia en auditoría y fiscalización dentro del servicio público, tanto en dependencias estatales como municipales.

Entre 2009 y 2016 trabajó en la Auditoría Superior del Estado, donde se desempeñó como auditor y supervisor de fondos federales. Posteriormente, de 2016 a 2017, ocupó la Dirección de Seguimiento de Auditorías de Fondos Federales en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila.

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Su trayectoria también incluye la titularidad de la Dirección General de Auditoría Interna del estado, de 2018 a 2022. Desde ese último año se desempeñó como contralor municipal de Parras, antes de asumir el cargo en Torreón.

Al frente de la dependencia tendrá entre sus responsabilidades atender las observaciones administrativas y revisar posibles irregularidades cuando existan elementos para ello.

Estas tareas deberán desarrollarse dentro de sus atribuciones legales, bajo la exigencia expresada en el Cabildo de mantener autonomía en la revisión de los recursos municipales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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