Nombran a Manuel Valdés Ruiz contralor de Torreón; piden autonomía en las revisiones

TORREÓN, COAH.- Con el llamado de regidores a revisar los recursos públicos con independencia y sin proteger a funcionarios, Manuel Valdés Ruiz rindió protesta como nuevo contralor municipal de Torreón, luego de que el Cabildo aprobó por mayoría su designación para el periodo 2026-2027. Durante la discusión del nombramiento, integrantes del Ayuntamiento respaldaron su llegada, aunque insistieron en que deberá ejercer sus funciones con imparcialidad y sin responder a intereses políticos o partidistas.

La designación se concretó después de revisar los perfiles inscritos en la convocatoria para encabezar la Dirección General de Contraloría Municipal, dependencia responsable de vigilar el manejo del dinero público y dar seguimiento a las observaciones de auditoría. En la sesión también se planteó la necesidad de dar estabilidad y continuidad al trabajo de la Contraloría, ante los cambios registrados en su titularidad desde enero de 2025. Los señalamientos acompañaron la aprobación del nuevo responsable de la vigilancia administrativa municipal. Valdés Ruiz es contador público egresado de la Universidad Americana del Noreste (UANE), campus Saltillo. De acuerdo con la información publicada sobre su trayectoria, cuenta con experiencia en auditoría y fiscalización dentro del servicio público, tanto en dependencias estatales como municipales. Entre 2009 y 2016 trabajó en la Auditoría Superior del Estado, donde se desempeñó como auditor y supervisor de fondos federales. Posteriormente, de 2016 a 2017, ocupó la Dirección de Seguimiento de Auditorías de Fondos Federales en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila.

Su trayectoria también incluye la titularidad de la Dirección General de Auditoría Interna del estado, de 2018 a 2022. Desde ese último año se desempeñó como contralor municipal de Parras, antes de asumir el cargo en Torreón. Al frente de la dependencia tendrá entre sus responsabilidades atender las observaciones administrativas y revisar posibles irregularidades cuando existan elementos para ello. Estas tareas deberán desarrollarse dentro de sus atribuciones legales, bajo la exigencia expresada en el Cabildo de mantener autonomía en la revisión de los recursos municipales.

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