‘Nosotros solicitamos la auditoría al SIMAS y esperamos resultados’: Miguel Riquelme

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    ‘Nosotros solicitamos la auditoría al SIMAS y esperamos resultados’: Miguel Riquelme
    Riquelme Solís reconoció fallas en cárcamos y equipos de bombeo que han provocado brotes de aguas negras. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El alcalde de Torreón aseguró que el Municipio solicitó la revisión especial al SIMAS y que existe apertura para conocer los resultados de la ASE

TORREÓN, COAHUILA.- El presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, subrayó que su propia Administración promovió ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión especial al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), garantizando que hay total apertura para fiscalizar al organismo.

La postura surge tras ser cuestionado sobre los señalamientos del diputado local Antonio Attolini Murra y si este utiliza la problemática del agua como bandera política.

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Sin entrar en polémica con el legislador, el edil enfatizó que el trámite fiscalizador partió de una iniciativa municipal, por lo que únicamente aguardan el desarrollo y las conclusiones formales del órgano revisor.

“La verdad no tengo opinión sobre Attolini, es algo que nosotros mismos pedimos. Es decir, solicitamos la auditoría y estamos en espera de los resultados”.

El munícipe aclaró que el proceso no ha tenido trabas y que incluso contó con el aval de los integrantes de su propio partido.

“La petición inicial fue respaldada por mi propio partido. No hay ningún obstáculo; el problema sería que nos opusiéramos a ello”.

Riquelme Solís puntualizó que corresponde formalmente a la ASE efectuar la inspección y emitir el dictamen sobre la situación operativa y financiera de la paramunicipal.

La revisión legal coincide con el diagnóstico que realiza el Municipio sobre la infraestructura del SIMAS, enfocándose en las fallas detectadas en la red de drenaje, equipos de bombeo y cárcamos.

El alcalde admitió que diversos cárcamos registran marcado deterioro y fallas en motores, lo que provoca brotes de aguas negras y hundimientos en la ciudad.

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Detalló que ya se ordenó la compra de nuevos equipos y que se ejecutan labores correctivas y preventivas para restablecer la capacidad operativa del sistema sanitario.

Riquelme Solís concluyó que, a la par de las reparaciones técnicas en la red, la autoridad local se mantendrá al pendiente de los hallazgos definitivos de la ASE.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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