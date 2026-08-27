‘Nosotros solicitamos la auditoría al SIMAS y esperamos resultados’: Miguel Riquelme

La postura surge tras ser cuestionado sobre los señalamientos del diputado local Antonio Attolini Murra y si este utiliza la problemática del agua como bandera política.

TORREÓN, COAHUILA.- El presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, subrayó que su propia Administración promovió ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión especial al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), garantizando que hay total apertura para fiscalizar al organismo.

Sin entrar en polémica con el legislador, el edil enfatizó que el trámite fiscalizador partió de una iniciativa municipal, por lo que únicamente aguardan el desarrollo y las conclusiones formales del órgano revisor.

“La verdad no tengo opinión sobre Attolini, es algo que nosotros mismos pedimos. Es decir, solicitamos la auditoría y estamos en espera de los resultados”.

El munícipe aclaró que el proceso no ha tenido trabas y que incluso contó con el aval de los integrantes de su propio partido.

“La petición inicial fue respaldada por mi propio partido. No hay ningún obstáculo; el problema sería que nos opusiéramos a ello”.

Riquelme Solís puntualizó que corresponde formalmente a la ASE efectuar la inspección y emitir el dictamen sobre la situación operativa y financiera de la paramunicipal.

La revisión legal coincide con el diagnóstico que realiza el Municipio sobre la infraestructura del SIMAS, enfocándose en las fallas detectadas en la red de drenaje, equipos de bombeo y cárcamos.

El alcalde admitió que diversos cárcamos registran marcado deterioro y fallas en motores, lo que provoca brotes de aguas negras y hundimientos en la ciudad.