Obras de drenaje provocan cierres viales en el centro y oriente de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón informó que este miércoles se cerrará al tránsito vehicular en dos importantes vialidades de la ciudad, debido a trabajos de reposición de líneas sanitarias colapsadas.

Las zonas afectadas serán la avenida Hidalgo, en el tramo comprendido entre las calles Mariano López Ortiz y Cuauhtémoc, en el segundo cuadro de la ciudad, así como la avenida Juárez, entre calle Pepena y avenida De La Paz, en la colonia Villa California.

TE PUEDE INTERESAR: Reseccionamiento obliga a miles de coahuilenses a actualizar su credencial del INE

Estas acciones forman parte del Programa de Atención a Colectores Sanitarios 2026, impulsado por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, en coordinación con SIMAS Torreón, dirigido por el gerente general Roberto Escalante González.

En la avenida Hidalgo se realizará la reposición de más de 100 metros lineales de tubería de 10 pulgadas, mientras que en la avenida Juárez se sustituirán 200 metros de tubería de 12 pulgadas.

En ambos casos se empleará material de polietileno de alta densidad, con una vida útil estimada de 50 años, lo que permitirá garantizar el adecuado flujo de aguas residuales en estas zonas.