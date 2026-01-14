Reseccionamiento obliga a miles de coahuilenses a actualizar su credencial del INE

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Reseccionamiento obliga a miles de coahuilenses a actualizar su credencial del INE
    Cambios en secciones electorales podrían afectar votación del 7 de junio en Coahuila FOTO: CUARTOSCURO

131 mil personas podrían tener problemas para votar si no actualizan su credencial

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral llamó a la ciudadanía coahuilense a tramitar o actualizar su credencial para votar antes de la fecha límite, y advirtió que, debido al proceso de reseccionamiento en diversos distritos del estado, algunos electores que no realicen el trámite correspondiente podrían no votar cerca de su domicilio.

De acuerdo con la Junta Local del INE, desde marzo de 2024 Coahuila se sometió a un reseccionamiento que implicó la creación de 97 nuevas secciones electorales, las cuales se integraron a partir de 14 secciones de origen.

Estos cambios derivaron en que 131 mil 179 coahuilenses fueran reacomodados seccionalmente y ahora votarán en una sección diferente. Entre ellos se encuentran 49 mil 519 electores de los distritos electorales de Saltillo y nueve mil 975 de Ramos Arizpe.

El reseccionamiento electoral en Coahuila implicó la creación de 97 nuevas secciones, lo que provocó el reacomodo de más de 131 mil electores que ahora deberán votar en una sección distinta a la habitual. FOTO: IEC

Según la información del INE, las secciones afectadas en el municipio de Acuña son la 0033 y 0041; en Piedras Negras, la sección 0633; en Monclova, la sección 0431; mientras que en Saltillo las secciones 0731, 0752, 0905, 0970, 0993 y 0994; además de la sección 0663 en Ramos Arizpe, y en la ciudad de Torreón las secciones reseccionadas son la 1461, 1466 y la sección 1350.

Particularmente en Saltillo, el reseccionamiento se aplicó en la cartografía electoral de 77 colonias, mayormente del norte y del oriente de la ciudad capital, entre ellas:

Albatros, Brisas Poniente, Campestre Capellanía, Country Club, El Suspiro, Hacienda Santa Ana Residencial, Jardines de Versalles, Jardines del Campestre, La Joya, La Rioja, Las Cabañas, Las Huertas, Las Quintas, Loma Blanca, Los Algodones, Los Bosques, Los Rodríguez, Los Cedros Residencial, Los González, Los Valdez, Nogalar del Campestre, Peña Alta, Puerta del Sol, Rincón de los Adobes, Terracota, Torrada Residencial, Valle de Fontanna, Valle Hermoso, Villa del Carmen Residencial, Villa San Juan, Vivennto y Villas del Ranchito.

Asimismo, Ampliación Bonanza, Balcones de la Aurora, Cruz del Aire, El Baluarte, El Rosario, Los Tulipanes, Gustavo Díaz Ordaz, Jardines de la Florida, La Fragua, Los Geranios, La Rosa, Los Cipreses, Los Olivos Residencial, Nueva Libertad, Privada Tulipanes, Rincón de la Florida y Villas de Tulipanes.

También 10 de Abril, Ampliación Amistad, Ampliación Morelos, Balcones de Morelos, La Cascada, Morelos, San Pedro de los Pinos, Australia, La Esmeralda, Landín, Lomas del Morillo, El Morillo, Villas de San Francisco, Nueva Jerusalén, Agua Nueva, Ricardo Flores Magón, Miguel Hidalgo, Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Valle Dorado, Ampliación María de León, María de León, Vistas de Peña, Vicente Guerrero, Federico Berrueto Ramón Popular, Lomas Verdes III, Vistas de Peña Sur y Vista Alta.

Serán las personas que aparezcan en las secciones mencionadas de estas colonias quienes deberán acudir a realizar un trámite de actualización, a fin de que el día de la jornada electoral, que se celebrará en Coahuila el 7 de junio, no tengan problemas para encontrar su casilla.

Finalmente, el INE recordó que la fecha límite para realizar trámites de actualización, como inscripciones, cambios de domicilio, reincorporaciones y corrección de datos personales, así como para jóvenes que cumplan 18 años antes o el día de la Jornada Electoral, será el próximo 10 de febrero. Las personas interesadas podrán acudir a los módulos de atención del estado o tramitar su cita a través del portal ine.mx.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.





