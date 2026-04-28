Oficializa Pily de Aguinaga candidatura por el Distrito 10 en Torreón

La candidata acudió acompañada por su suplente, la maestra Ana Cortinas, además de un nutrido grupo de simpatizantes que transformaron el acto administrativo en una evidente muestra de fuerza política y organización territorial. Durante el evento se percibió un ambiente de unidad, en el que destacaron liderazgos locales y ciudadanos que refrendaron su respaldo al proyecto.

TORREÓN, COAH.- En lo que se perfila como un arranque de campaña con fuerte respaldo social, Pily de Aguinaga formalizó este martes su registro oficial como candidata a la diputación local por el Distrito 10, con cabecera en Torreón. El trámite institucional se llevó a cabo ante el Comité Distrital Electoral Número 10, marcando el inicio formal de su camino hacia el Congreso del Estado.

“Este no es solo un proceso institucional, es el arranque de una campaña con identidad y, sobre todo, con cercanía a la gente”, señalaron representantes del equipo de trabajo durante la movilización realizada al exterior del comité electoral.

Con la consigna de que el liderazgo femenino será pieza clave en la próxima legislatura, la ahora candidata subrayó que su plataforma estará centrada en el trabajo territorial y en el contacto permanente con la ciudadanía. Tras cumplir con los requisitos legales, el proyecto se declaró listo para iniciar una etapa de recorridos en colonias y sectores del distrito.

El evento cerró con altas expectativas entre los asistentes, reflejando una estructura organizada que busca posicionar las principales necesidades del Distrito 10 dentro de la agenda estatal y fortalecer una representación sólida en el Poder Legislativo.

Con este registro, se dio el banderazo de salida a una contienda que promete una activa participación ciudadana en Torreón, donde el equipo de Pily de Aguinaga buscará consolidar un proyecto cercano y de resultados.