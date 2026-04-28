Oficializa Pily de Aguinaga candidatura por el Distrito 10 en Torreón

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Torreón
/ 28 abril 2026
    Oficializa Pily de Aguinaga candidatura por el Distrito 10 en Torreón
    Simpatizantes y liderazgos locales arroparon a Pily de Aguinaga durante su registro, en una jornada que evidenció unidad y fortaleza política rumbo a la elección. SANDRA GÓMEZ

Pily de Aguinaga formalizó su registro como candidata a diputada local por el Distrito 10 de Torreón, arropada por simpatizantes y liderazgos que mostraron músculo político en el arranque de su proyecto rumbo al Congreso del Estado

TORREÓN, COAH.- En lo que se perfila como un arranque de campaña con fuerte respaldo social, Pily de Aguinaga formalizó este martes su registro oficial como candidata a la diputación local por el Distrito 10, con cabecera en Torreón. El trámite institucional se llevó a cabo ante el Comité Distrital Electoral Número 10, marcando el inicio formal de su camino hacia el Congreso del Estado.

La candidata acudió acompañada por su suplente, la maestra Ana Cortinas, además de un nutrido grupo de simpatizantes que transformaron el acto administrativo en una evidente muestra de fuerza política y organización territorial. Durante el evento se percibió un ambiente de unidad, en el que destacaron liderazgos locales y ciudadanos que refrendaron su respaldo al proyecto.

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$!Pily de Aguinaga acudió al Comité Distrital Electoral Número 10 para formalizar su registro como candidata a diputada local, acompañada por su suplente Ana Cortinas.
Pily de Aguinaga acudió al Comité Distrital Electoral Número 10 para formalizar su registro como candidata a diputada local, acompañada por su suplente Ana Cortinas. SANDRA GÓMEZ

“Este no es solo un proceso institucional, es el arranque de una campaña con identidad y, sobre todo, con cercanía a la gente”, señalaron representantes del equipo de trabajo durante la movilización realizada al exterior del comité electoral.

Con la consigna de que el liderazgo femenino será pieza clave en la próxima legislatura, la ahora candidata subrayó que su plataforma estará centrada en el trabajo territorial y en el contacto permanente con la ciudadanía. Tras cumplir con los requisitos legales, el proyecto se declaró listo para iniciar una etapa de recorridos en colonias y sectores del distrito.

El evento cerró con altas expectativas entre los asistentes, reflejando una estructura organizada que busca posicionar las principales necesidades del Distrito 10 dentro de la agenda estatal y fortalecer una representación sólida en el Poder Legislativo.

Con este registro, se dio el banderazo de salida a una contienda que promete una activa participación ciudadana en Torreón, donde el equipo de Pily de Aguinaga buscará consolidar un proyecto cercano y de resultados.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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