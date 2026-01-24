Ofrece Salud Pública de Torreón consultas pediátricas por 62 pesos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de proteger la salud infantil y apoyar la economía de las familias torreonenses, la Dirección de Salud Pública Municipal reafirmó la disponibilidad de su servicio de pediatría a bajo costo, dirigido a menores desde recién nacidos hasta los 15 años de edad.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, informó que estas consultas no solo se limitan a la atención de enfermedades generales, sino que también incluyen el control pediátrico, una herramienta clave para garantizar el crecimiento y desarrollo integral de los niños en la ciudad.

Para facilitar el acceso a la ciudadanía, la atención se brinda bajo un esquema sencillo:

Costo: 62 pesos por consulta.Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas.Modalidad: Sin cita previa (atención conforme al orden de llegada).Ubicación: Avenida Ocampo 1167, colonia Segundo de Cobián Centro (entre calles 11 y 12).

Ante el panorama de bajas temperaturas que se vive en la región, Riveroll Duarte hizo un hincapié especial en evitar la automedicación en menores, instando a los padres de familia a acudir con profesionales ante cualquier síntoma.

Asimismo, recomendó reforzar las medidas preventivas básicas: mantener una buena hidratación, abrigar correctamente a los niños y evitar la exposición directa a corrientes de aire frío.

”La salud de los torreonenses es un eje fundamental de la actual administración; priorizar el bienestar infantil es asegurar el futuro de nuestra comunidad”, señaló el funcionario.

Para quienes requieran información adicional sobre este u otros programas médicos, la dependencia pone a disposición el teléfono 871 500 72 00 y su página oficial de Facebook: Salud Pública Municipal.