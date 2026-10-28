Ofrecen atención gratuita para detectar ansiedad y depresión en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Ofrecen atención gratuita para detectar ansiedad y depresión en Torreón
    La Dirección de Salud Pública Municipal ofrece atención psicológica gratuita para identificar posibles síntomas de ansiedad y depresión. SANDRA GÓMEZ

Salud Pública Municipal de Torreón ofrece consultas psicológicas gratuitas para detectar síntomas de ansiedad y depresión, de lunes a viernes

TORREÓN, COAH.- La detección de síntomas de ansiedad y depresión puede comenzar con una consulta gratuita en el área de psicología de la Dirección de Salud Pública Municipal, que mantiene atención en dos turnos para facilitar el acceso de la población a estos servicios.

El titular de la dependencia, Juan Pérez Ortega, llamó a buscar apoyo oportunamente y destacó que acudir con un profesional es una decisión responsable que forma parte del cuidado integral de la salud.

Directora del TecNM Saltillo se reúne con estudiantes del plantón: ‘Trabajamos en la resolución del pliego petitorio’

Explicó que las pruebas de detección ayudan a identificar señales iniciales relacionadas con ambos padecimientos. A partir de esa valoración, las personas pueden recibir orientación especializada y seguimiento cuando sea necesario.

“También contamos con un horario de atención vespertino de 15:00 a 17:00 horas”, señaló el funcionario.

Para la consulta inicial de psicología, el servicio está disponible de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de Salud Pública Municipal, ubicadas en avenida Ocampo número 1167, colonia Segundo de Cobián, en la zona centro de Torreón.

La atención forma parte de las acciones de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para acercar servicios de salud integral a la ciudadanía.

Pérez Ortega reiteró que las consultas son gratuitas e invitó a la población a aprovechar este espacio para atender su salud mental y recibir acompañamiento profesional ante posibles señales de ansiedad o depresión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud Mental

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Transportistas: Atender sus quejas debe ser una prioridad

true

POLITICÓN: Caso Taddei amenaza con dar coletazos en Coahuila y otros organismos electorales
En las últimas cinco semanas, los males respiratorios se incrementaron notablemente, sobre todo las infecciones.

Coahuila: Promedian más de 900 consultas diarias por males respiratorios; SS advierte incremento del 13%
Aeroméxico iniciará actividades en Saltillo a partir del mes de marzo de 2027; conectará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Anuncio de vuelos de Aeroméxico hacia la CDMX detonará el dinamismo económico de Saltillo: Alcalde

Las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Pachuca cuando enfrenten a los Xolos este miércoles.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX
Servicios de emergencias asisten a las víctimas de un accidente de tren en Urda, en el centro de España, el 28 de octubre de 2026.

Al menos 68 muertos en choque de trenes en el centro de España
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump propone que Venezuela sea el estado 51 de E.U