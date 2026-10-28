Ofrecen atención gratuita para detectar ansiedad y depresión en Torreón

El titular de la dependencia, Juan Pérez Ortega, llamó a buscar apoyo oportunamente y destacó que acudir con un profesional es una decisión responsable que forma parte del cuidado integral de la salud.

TORREÓN, COAH.- La detección de síntomas de ansiedad y depresión puede comenzar con una consulta gratuita en el área de psicología de la Dirección de Salud Pública Municipal, que mantiene atención en dos turnos para facilitar el acceso de la población a estos servicios.

Explicó que las pruebas de detección ayudan a identificar señales iniciales relacionadas con ambos padecimientos. A partir de esa valoración, las personas pueden recibir orientación especializada y seguimiento cuando sea necesario.

“También contamos con un horario de atención vespertino de 15:00 a 17:00 horas”, señaló el funcionario.

Para la consulta inicial de psicología, el servicio está disponible de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de Salud Pública Municipal, ubicadas en avenida Ocampo número 1167, colonia Segundo de Cobián, en la zona centro de Torreón.

La atención forma parte de las acciones de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para acercar servicios de salud integral a la ciudadanía.

Pérez Ortega reiteró que las consultas son gratuitas e invitó a la población a aprovechar este espacio para atender su salud mental y recibir acompañamiento profesional ante posibles señales de ansiedad o depresión.