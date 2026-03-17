Ofrecerán colposcopías sin costo para prevenir cáncer cervicouterino en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con la meta de combatir el cáncer cervicouterino mediante diagnósticos tempranos, se llevará a cabo una jornada de colposcopías gratuitas el lunes 23 de marzo. La cita es a partir de las 08:00 horas en la Clínica de Detección y Atención Temprana de Cáncer, situada junto al Hospital General de Torreón.

Leticia Carrillo Ruiz, responsable de la Clínica de Colposcopía de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, informó que la convocatoria es para el público en general. No se requiere documentación o trámites previos; basta con presentarse en las instalaciones el día señalado.

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La invitación incluye a mujeres desde los 25 años y a menores con al menos un año de vida sexual activa. Un punto clave de esta jornada es que, de forma excepcional, no se exigirá haber pasado antes por un Papanicolaou o prueba de VPH para recibir la colposcopía.

“El objetivo es que quienes no se han revisado en el último año, o nunca lo han hecho, aprovechen. Es un estudio de alta precisión para hallar lesiones a tiempo”, señaló la funcionaria. Reiteró que los servicios son gratuitos y abiertos a todas, sin importar si tienen IMSS, ISSSTE o carecen de seguro.

Carrillo Ruiz aclaró que, aunque la clínica opera todo el año con pruebas de detección, usualmente la colposcopía se reserva para casos con resultados sospechosos. Esta jornada elimina esa barrera de entrada.

Sobre las cifras locales, mencionó que el año pasado se detectaron entre 40 y 45 casos de cáncer cervicouterino en la región, un aumento ligado al descuido de la salud preventiva durante la pandemia. “Estamos trabajando para recuperar la cultura de la revisión periódica que se perdió en esos años”, afirmó.

Finalmente, destacó que estas campañas suelen generar un efecto positivo en cadena entre familias, e invitó a la población de Torreón y alrededores a priorizar su salud asistiendo a este evento sin costo.