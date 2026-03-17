Ofrecerán colposcopías sin costo para prevenir cáncer cervicouterino en Torreón

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Torreón
/ 17 marzo 2026
    Ofrecerán colposcopías sin costo para prevenir cáncer cervicouterino en Torreón
    La colposcopía ayudará a detectar o descartar daños en el aparato reproductor de las mujeres. ESPECIAL

Estudio de alta precisión se ofrece a todas las mujeres mayores de 25 años con una vida sexual activa; no es necerio pertenecer a alguna institución de salud

TORREÓN, COAH.- Con la meta de combatir el cáncer cervicouterino mediante diagnósticos tempranos, se llevará a cabo una jornada de colposcopías gratuitas el lunes 23 de marzo. La cita es a partir de las 08:00 horas en la Clínica de Detección y Atención Temprana de Cáncer, situada junto al Hospital General de Torreón.

Leticia Carrillo Ruiz, responsable de la Clínica de Colposcopía de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, informó que la convocatoria es para el público en general. No se requiere documentación o trámites previos; basta con presentarse en las instalaciones el día señalado.

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La invitación incluye a mujeres desde los 25 años y a menores con al menos un año de vida sexual activa. Un punto clave de esta jornada es que, de forma excepcional, no se exigirá haber pasado antes por un Papanicolaou o prueba de VPH para recibir la colposcopía.

“El objetivo es que quienes no se han revisado en el último año, o nunca lo han hecho, aprovechen. Es un estudio de alta precisión para hallar lesiones a tiempo”, señaló la funcionaria. Reiteró que los servicios son gratuitos y abiertos a todas, sin importar si tienen IMSS, ISSSTE o carecen de seguro.

Carrillo Ruiz aclaró que, aunque la clínica opera todo el año con pruebas de detección, usualmente la colposcopía se reserva para casos con resultados sospechosos. Esta jornada elimina esa barrera de entrada.

Sobre las cifras locales, mencionó que el año pasado se detectaron entre 40 y 45 casos de cáncer cervicouterino en la región, un aumento ligado al descuido de la salud preventiva durante la pandemia. “Estamos trabajando para recuperar la cultura de la revisión periódica que se perdió en esos años”, afirmó.

Finalmente, destacó que estas campañas suelen generar un efecto positivo en cadena entre familias, e invitó a la población de Torreón y alrededores a priorizar su salud asistiendo a este evento sin costo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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