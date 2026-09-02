Omar Hassan Soto asume dirección de la Escuela de Sistemas de la UAdeC, Torreón

TORREÓN, COAH.- Omar Hassan Soto Hernández asumió la dirección de la Escuela de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, luego de rendir protesta ante el rector Octavio Pimentel Martínez. Durante el acto, realizado en el Aula “Manuel Patricio Seañez”, Pimentel Martínez señaló que la conducción de la escuela deberá mantener apertura hacia la comunidad universitaria y fomentar el trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

El rector indicó que entre las líneas impulsadas por su administración se encuentran la capacitación docente, la actualización de los planes de estudio y la vinculación con el sector empresarial. También mencionó el fortalecimiento de la investigación y la formación de profesores con grado de doctorado. Hassan Soto Hernández señaló que buscará mantener una gestión de puertas abiertas y escuchar las necesidades de estudiantes, docentes y trabajadores para definir acciones dentro de la Escuela de Sistemas.

Entre sus planteamientos incluyó actualizar las herramientas disponibles para la formación de los alumnos y ampliar la vinculación con empresas e instituciones de la región. El nuevo director indicó que estas alianzas buscarán impulsar esquemas de educación dual y proyectos en los que puedan participar los estudiantes, además de fortalecer las oportunidades de incorporación laboral.

En la toma de protesta también participaron el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, Nora Mireya Ramírez Sánchez, así como directivos, docentes y estudiantes.

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