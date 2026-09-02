Omar Hassan Soto asume dirección de la Escuela de Sistemas de la UAdeC, Torreón

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    Omar Hassan Soto asume dirección de la Escuela de Sistemas de la UAdeC, Torreón
    El nuevo director señaló que buscará fortalecer la vinculación de la Escuela de Sistemas con empresas e instituciones de La Laguna. CORTESÍA

El nuevo director planteó fortalecer la vinculación con empresas e instituciones de La Laguna, así como impulsar la educación dual y proyectos para estudiantes

TORREÓN, COAH.- Omar Hassan Soto Hernández asumió la dirección de la Escuela de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, luego de rendir protesta ante el rector Octavio Pimentel Martínez.

Durante el acto, realizado en el Aula “Manuel Patricio Seañez”, Pimentel Martínez señaló que la conducción de la escuela deberá mantener apertura hacia la comunidad universitaria y fomentar el trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

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El rector indicó que entre las líneas impulsadas por su administración se encuentran la capacitación docente, la actualización de los planes de estudio y la vinculación con el sector empresarial. También mencionó el fortalecimiento de la investigación y la formación de profesores con grado de doctorado.

Hassan Soto Hernández señaló que buscará mantener una gestión de puertas abiertas y escuchar las necesidades de estudiantes, docentes y trabajadores para definir acciones dentro de la Escuela de Sistemas.

$!Octavio Pimentel, rector de la UAdeC, tomó protesta a Omar Hassan Soto Hernández como director de la Escuela de Sistemas.
Octavio Pimentel, rector de la UAdeC, tomó protesta a Omar Hassan Soto Hernández como director de la Escuela de Sistemas. CORTESÍA

Entre sus planteamientos incluyó actualizar las herramientas disponibles para la formación de los alumnos y ampliar la vinculación con empresas e instituciones de la región.

El nuevo director indicó que estas alianzas buscarán impulsar esquemas de educación dual y proyectos en los que puedan participar los estudiantes, además de fortalecer las oportunidades de incorporación laboral.

$!Autoridades universitarias, docentes y estudiantes acompañaron la toma de protesta en la Escuela de Sistemas.
Autoridades universitarias, docentes y estudiantes acompañaron la toma de protesta en la Escuela de Sistemas. CORTESÍA

En la toma de protesta también participaron el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, Nora Mireya Ramírez Sánchez, así como directivos, docentes y estudiantes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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