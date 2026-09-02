¡Tome precauciones! Cerrarán calles de Torreón por desfile de bienvenida de la UAdeC

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    ¡Tome precauciones! Cerrarán calles de Torreón por desfile de bienvenida de la UAdeC
    La UAdeC pidió a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos durante el desfile. REDES SOCIALES

Más de 2 mil estudiantes participarán en el desfile universitario hoy miércoles; el recorrido comenzará a las 17:30 horas y concluirá en Ciudad Universitaria

TORREÓN, COAH.- Hoy miércoles 2 de septiembre se registrarán cierres a la circulación en distintos puntos de Torreón debido al Desfile Universitario de Bienvenida de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

La movilización reunirá a más de 2 mil estudiantes de nuevo ingreso, quienes se concentrarán previo al inicio del recorrido en las inmediaciones de la tienda de conveniencia OXXO UTT, ubicada sobre Paseo Universidad, en el ejido El Águila.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de la Unidad Laguna, el contingente comenzará su recorrido alrededor de las 17:30 horas y avanzará hacia la avenida José María Rodríguez, donde ocupará el carril lateral derecho en dirección al poniente.

Posteriormente, los estudiantes continuarán su trayecto hasta incorporarse a la calle Braulio Fernández Aguirre, por donde avanzarán hacia el sur para finalmente llegar a Ciudad Universitaria, sitio en el que se llevará a cabo la ceremonia oficial de bienvenida.

El acto será encabezado por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, acompañado por autoridades universitarias y directivos de las distintas escuelas y facultades de la institución.

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Después de la ceremonia, se tiene programada una verbena y diversas actividades de convivencia para los estudiantes que inician su formación profesional en la máxima casa de estudios de Coahuila.

Debido al desplazamiento del contingente, la UAdeC pidió a los automovilistas y peatones considerar posibles afectaciones a la circulación durante el horario del desfile y, de ser posible, evitar las vialidades que forman parte del recorrido.

La institución exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y utilizar vías alternas para reducir el riesgo de congestionamientos y facilitar el desarrollo de las actividades universitarias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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