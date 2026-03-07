Ordena IEC retiro de propaganda de Morena tras denuncia del PAN en Coahuila

TORREÓN, COAH.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) emitió una resolución que ordena a Morena y a sus precandidatos el retiro inmediato de toda propaganda que incluya la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una denuncia formal presentada por el Partido Acción Nacional (PAN).

El Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Elisa Maldonado, celebró la decisión del órgano electoral, calificando la propaganda como una “precampaña ilegal”.

TE PUEDE INTERESAR: CCE Laguna pide a diputados federales escuchar a todos los sectores antes de votar la reforma electoral

Según el partido albiazul, estos materiales —exhibidos en espectaculares y redes sociales— violan la normativa vigente que prohíbe las precampañas en casos de candidaturas únicas y el uso de figuras públicas para promoción partidista.

Puntos clave de la resolución:

-Retiro inmediato: Se ordena bajar espectaculares y contenido digital con la imagen o silueta de la Mandataria federal.

-Restricción de campaña: El IEC determinó que Morena solo podrá realizar precampaña de carácter institucional, sin promoción personalizada.

-Medidas cautelares: La resolución busca frenar actos anticipados que generen inequidad en la contienda en diversos distritos del estado.

”Morena pisotea las reglas democráticas para imponerse a toda costa”, señaló la dirigencia estatal del PAN en su comunicado, acusando al partido oficialista de intentar confundir a la ciudadanía y despreciar las instituciones electorales.

Finalmente, Acción Nacional exigió el cumplimiento total de estas medidas y aseguró que permanecerá vigilante ante cualquier otra irregularidad, bajo el argumento de que la democracia debe construirse con estricto respeto a la ley.