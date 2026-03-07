Ordena IEC retiro de propaganda de Morena tras denuncia del PAN en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 7 marzo 2026
    Ordena IEC retiro de propaganda de Morena tras denuncia del PAN en Coahuila
    La dirigencia del PAN en Coahuila celebró la decisión del IEC; calificó la propaganda de Morena como una “precampala ilegal”. SANDRA GÓMEZ

El partido guinda deberá bajar espectaculares y suspender contenido digital con la imagen de Claudia Sheinbaum

TORREÓN, COAH.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) emitió una resolución que ordena a Morena y a sus precandidatos el retiro inmediato de toda propaganda que incluya la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una denuncia formal presentada por el Partido Acción Nacional (PAN).

El Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Elisa Maldonado, celebró la decisión del órgano electoral, calificando la propaganda como una “precampaña ilegal”.

TE PUEDE INTERESAR: CCE Laguna pide a diputados federales escuchar a todos los sectores antes de votar la reforma electoral

Según el partido albiazul, estos materiales —exhibidos en espectaculares y redes sociales— violan la normativa vigente que prohíbe las precampañas en casos de candidaturas únicas y el uso de figuras públicas para promoción partidista.

Puntos clave de la resolución:

-Retiro inmediato: Se ordena bajar espectaculares y contenido digital con la imagen o silueta de la Mandataria federal.

-Restricción de campaña: El IEC determinó que Morena solo podrá realizar precampaña de carácter institucional, sin promoción personalizada.

-Medidas cautelares: La resolución busca frenar actos anticipados que generen inequidad en la contienda en diversos distritos del estado.

”Morena pisotea las reglas democráticas para imponerse a toda costa”, señaló la dirigencia estatal del PAN en su comunicado, acusando al partido oficialista de intentar confundir a la ciudadanía y despreciar las instituciones electorales.

Finalmente, Acción Nacional exigió el cumplimiento total de estas medidas y aseguró que permanecerá vigilante ante cualquier otra irregularidad, bajo el argumento de que la democracia debe construirse con estricto respeto a la ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas
Candidatos
Voto

Organizaciones


IEC
Morena
PAN

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La carta de Karina Barrón se publica al mismo tiempo en que se lleva a cabo la audiencia donde se definirá si es vinculada a proceso.

Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas
No pasa nada

No pasa nada
true

El escabroso -y escandaloso- caso de ‘Lady Relojes’
Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador.

8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Delatará Karina Barrón al ‘cerebro’ del montaje contra Waldo Fernández?

El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia mientras autoridades integran la carpeta de investigación.

Hombre se quita al vida en la cochera de su vivienda, al oriente de Saltillo
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
De niño, Dhruv Kazi estaba obsesionado con los perros.

¿Tener un perro alarga la vida?