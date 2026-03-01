PAN presiona a Sheinbaum: sin frenar al crimen en elecciones, no avalará reforma y alerta por IA

CDMX.- En vísperas de la presentación formal de la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, el PAN advirtió que no es posible discutir cambios al sistema electoral sin atender primero la intervención del crimen organizado en las elecciones, a la que calificó como el problema más grave para la democracia mexicana.

El presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, recordó que desde semanas atrás planteó públicamente un reto a la presidenta Claudia Sheinbaum y, posteriormente, a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que la reforma incluya mecanismos que sancionen la participación del crimen organizado en los procesos electorales, sin que, afirmó, exista respuesta.

“El principal problema electoral de México hoy no es solo técnico o administrativo; es la participación del crimen organizado en campañas, candidaturas y procesos electorales. Si no resolvemos eso, cualquier reforma será incompleta”, sostuvo.

Romero Herrera señaló que Acción Nacional considera necesaria una reforma electoral, pero advirtió que no respaldará una propuesta que omita temas como financiamiento ilícito, violencia política y captura criminal de procesos, fenómenos que, aseguró, han sido visibles en procesos recientes.

El PAN informó que cuenta con un paquete integral que, por un lado, plantea medidas para combatir la intervención del crimen organizado en elecciones y, por otro, cambios para fortalecer la representación ciudadana y la calidad democrática. En ese marco, señaló propuestas enfocadas en frenar el financiamiento ilegal, evitar la postulación de candidatos vinculados al crimen organizado, atender la violencia política y sancionar la operación político-electoral de grupos criminales.

Asimismo, indicó que su planteamiento incluye medidas como un modelo de representación “pura mixta” para eliminar la sobrerrepresentación legislativa, implementar segunda vuelta electoral, crear un registro de compromisos de campaña ante el INE, establecer elecciones primarias abiertas obligatorias y simultáneas, fortalecer mecanismos de participación ciudadana y reforzar la autonomía del INE.

Por otra parte, Acción Nacional expresó preocupación por elementos presentados previamente por la presidenta Sheinbaum sobre su propuesta, particularmente en lo relacionado con el uso y regulación de la inteligencia artificial en procesos electorales.

Romero Herrera sostuvo que cualquier regulación en esta materia debe garantizar libertad de expresión, certeza jurídica y evitar riesgos de censura o control político del debate público digital, al tiempo que reiteró que el partido espera una respuesta del oficialismo a su planteamiento.

El PAN insistió en que, sin sanciones reales contra la infiltración criminal y sin reglas que fortalezcan la democracia, no habrá una reforma electoral de fondo, sino una simulación.