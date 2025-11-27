Ovación total para Julión Álvarez, invitado de honor en el Segundo Informe de Manolo Jiménez

Torreón
/ 27 noviembre 2025
    Ovación total para Julión Álvarez, invitado de honor en el Segundo Informe de Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez Salinas saluda a Julión Álvarez en el Coliseo Centenario durante su informe. FOTO: CORTESÍA

El cantante mantiene una relación estrecha con la Comarca Lagunera, donde sus presentaciones han sido constantes y su conexión familiar fortalece el arraigo con la región

TORREÓN, COAH.– La asistencia de Julión Álvarez al Segundo Informe Ciudadano del gobernador Manolo Jiménez Salinas generó gran expectación de ayer miércoles en el Coliseo Centenario de Torreón, donde el público lo recibió con aplausos y muestras de simpatía.

Desde su llegada al recinto, el cantante acaparó la atención de funcionarios y ciudadanos, quienes aprovecharon para saludarlo y expresarle su admiración. La presencia del artista provocó un ambiente de curiosidad entre los asistentes, algunos de los cuales esperaban que realizara alguna intervención musical espontánea.

$!Julión Álvarez durante su asistencia al Segundo Informe Ciudadano del Gobernador, acompañado de autoridades locales.
Julión Álvarez durante su asistencia al Segundo Informe Ciudadano del Gobernador, acompañado de autoridades locales. FOTO: CORTESÍA

El intérprete de música regional mexicana, conocido por temas como “Márchate” y “Terrenal”, permaneció en su palco durante todo el informe gubernamental. Cada vez que era identificado entre el público, recibía ovaciones y peticiones para que cantara, especialmente de grupos de mujeres activistas provenientes de distintas colonias.

A lo largo del evento, varias personas se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos, solicitudes que el cantante atendió en diversas ocasiones.

$!El público y funcionarios se tomaron fotografías con el cantante durante el evento oficial en Torreón.
El público y funcionarios se tomaron fotografías con el cantante durante el evento oficial en Torreón. FOTO: CORTESÍA

Aunque originario de Chiapas, Julión Álvarez ha mantenido una estrecha relación con la Comarca Lagunera, donde ha ofrecido múltiples presentaciones y es ampliamente reconocido por el público. Además, se ha confirmado que sus raíces familiares por parte de su padre provienen del municipio de Simón Bolívar, Durango, localidad perteneciente a la región lagunera.

Autoridades municipales de Simón Bolívar han resaltado públicamente ese vínculo, considerándolo motivo de orgullo para la comunidad. En distintos eventos, el alcalde ha destacado la importancia que representa para el municipio contar con la ascendencia de un artista de proyección nacional.

Julión Álvarez es uno de los cantantes más populares en la región y ha logrado llenar escenarios como el Coliseo Centenario y el lecho seco del Río Nazas en diversas ocasiones. Sus conciertos se distinguen por la energía y cercanía con el público, que suele recibirlo con entusiasmo y corear cada una de sus interpretaciones.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

