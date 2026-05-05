“Para recuperar la tranquilidad, Morena debe salir del poder”: Ricardo Anaya

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    “Para recuperar la tranquilidad, Morena debe salir del poder”: Ricardo Anaya
    Ricardo Anaya aseguró en Torreón que la crisis de seguridad responde, a su juicio, a la infiltración del crimen en el gobierno. SANDRA GÓMEZ

El senador panista atribuye la crisis de seguridad a una presunta infiltración del crimen en el gobierno

TORREÓN, COAH.- El senador de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, lanzó una dura crítica contra la actual administración al asegurar que México atraviesa, a su juicio, una crisis de seguridad sin precedentes.

El legislador denunció una supuesta colusión entre grupos criminales y figuras políticas, factor que, según planteó, ha incidido en los niveles de violencia y en la falta de justicia en el país.

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En un encuentro con la prensa local, el panista enfatizó que la solución al conflicto tiene un origen político en la forma en que se ha enfrentado la seguridad pública:

“La vía para que las familias mexicanas vivan en paz es expulsar al narcotráfico de las esferas gubernamentales. Y para lograrlo, es indispensable que Morena deje de gobernar”.

En ese sentido, el senador se refirió a los recientes señalamientos provenientes de agencias estadounidenses hacia funcionarios mexicanos, al indicar que estos se enmarcan en los convenios de extradición y asistencia jurídica mutua.

Sobre ese tema, mencionó que los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, derivan de indagatorias oficiales que, dijo, deben atenderse conforme a los protocolos legales binacionales.

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Añadió que fenómenos como la extorsión y el control territorial del crimen organizado son, desde su perspectiva, consecuencia de la infiltración delictiva en el sector público.

Advirtió que este escenario no solo impacta en la seguridad, sino que también pone en riesgo la economía y la relación con Estados Unidos, al desalentar la inversión extranjera y limitar el crecimiento.

Finalmente, afirmó que su bancada impulsará el debate en el Congreso para profundizar en estas investigaciones, al considerar que el fortalecimiento institucional es clave para la estabilidad del país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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