Pide PAN informe financiero sobre Alimentación para el Bienestar

CDMX.-El diputado del PAN, Ernesto Sánchez, solicitó al Gobierno federal presentar un informe sobre el estado financiero de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex. Sánchez recordó que como Segalmex, el organismo representó un quebrando al erario por 22 mil millones de pesos, de ahí que el cambio de nombre a Alimentación para el Bienestar es una nueva fachada a la corrupción del Gobierno en el campo.

El legislador afirmó que pese a que la institución creada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado desvíos e irregularidades, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno federal han omitido actuar contra su ex director Ignacio Ovalle.

IGNACIO OVALLE, SIN CARGOS Lamentó que Ovalle permanece sin cargos, pese a haber dirigido Segalmex cuando se configuró lo que hoy representa uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector alimentario federal. ”La Fiscalía y el mismo Gobierno ha omitido actuar en contra de su ex director, Ignacio Ovalle, quien permanece sin cargos, en uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector alimentario federal. Y ahora Morena solo le cambió el nombre y con Alimentación para el Bienestar, es más una fachada nueva a la corrupción del Gobierno en el campo”, dijo.

El pasado lunes el diario “Reforma” publicó que aunque Segalmex ya desapareció, la FGR presentó una nueva imputación contra su ex Administrador, René Gavira Segreste, por un supuesto desfalco de más de 13 millones de pesos en un contrato de mantenimiento en su sede de Zacatecas. Este caso se suma a otros procesos en contra de Gavira, quien permanece en el Reclusorio Norte desde 2023 y enfrenta seis juicios penales adicionales por distintos delitos.

SEGALMEX, UN ELEFANTE BLANCO: SÁNCHEZ Sánchez advirtió que Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex, parece ser un elefante blanco y como ejemplo, indicó que en 2025, el organismo perdió 973 millones de pesos, a pesar de que recibió un subsidio de 2 mil 500 millones de pesos para avanzar en su déficit operativo. ”No vemos resultados ni beneficios tangibles para el consumir final, por el contrario, parece ser un elefante blanco de este sexenio”, afirmó.

El panista sostuvo que difícilmente el organismo será un organismo rentable, mientras continúe el “fantasma de la corrupción” y las investigaciones sobre la red de corrupción que permitió un desfalco millonario sigan sin avanzar. ”No está siendo un organismo rentable para el Gobierno, cuando hay indicios de corrupción, difícilmente se puede levantar un ente del Poder Ejecutivo para beneficio de la población”, reiteró.

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