PC de Torreón emite recomendaciones para uso seguro de calefactores ante temporada invernal

Ante el descenso de temperaturas y el inicio de la temporada invernal, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón emitió una serie de recomendaciones para el uso seguro de calefactores dentro del hogar, con el objetivo de prevenir incendios e intoxicaciones por falta de ventilación.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, destacó la importancia de utilizar de manera adecuada y responsable los equipos de calefacción, tanto eléctricos como de gas. Señaló que antes de encenderlos es indispensable realizar una limpieza y mantenimiento preventivo, debido a que durante su almacenamiento suelen acumular pelusa o basura, lo que incrementa el riesgo de incendios.

El funcionario recomendó colocar los calefactores en áreas despejadas, lejos de ropa, muebles u objetos que puedan funcionar como material combustible. Además, advirtió que el uso prolongado en espacios cerrados puede disminuir el oxígeno y provocar intoxicación por monóxido de carbono, por lo que sugirió mantener una ventilación adecuada, como abrir ligeramente una ventana.

“Es crucial apagar los calefactores antes de dormir. Cuando estamos despiertos podemos detectar alguna falla, pero durante la noche el riesgo aumenta. Es mejor utilizar cobijas y evitar que los aparatos permanezcan encendidos mientras se duerme”, expresó Juárez Llanas.