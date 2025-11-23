PC de Torreón emite recomendaciones para uso seguro de calefactores ante temporada invernal
El objetivo es prevenir incendios y accidentes por mala ventilación en los hogares
Ante el descenso de temperaturas y el inicio de la temporada invernal, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón emitió una serie de recomendaciones para el uso seguro de calefactores dentro del hogar, con el objetivo de prevenir incendios e intoxicaciones por falta de ventilación.
Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, destacó la importancia de utilizar de manera adecuada y responsable los equipos de calefacción, tanto eléctricos como de gas. Señaló que antes de encenderlos es indispensable realizar una limpieza y mantenimiento preventivo, debido a que durante su almacenamiento suelen acumular pelusa o basura, lo que incrementa el riesgo de incendios.
El funcionario recomendó colocar los calefactores en áreas despejadas, lejos de ropa, muebles u objetos que puedan funcionar como material combustible. Además, advirtió que el uso prolongado en espacios cerrados puede disminuir el oxígeno y provocar intoxicación por monóxido de carbono, por lo que sugirió mantener una ventilación adecuada, como abrir ligeramente una ventana.
“Es crucial apagar los calefactores antes de dormir. Cuando estamos despiertos podemos detectar alguna falla, pero durante la noche el riesgo aumenta. Es mejor utilizar cobijas y evitar que los aparatos permanezcan encendidos mientras se duerme”, expresó Juárez Llanas.
Evitar anafres y fogatas
El director también hizo un llamado a no encender anafres en interiores ni fogatas en patios o espacios reducidos, debido al alto nivel de toxicidad del humo y la posibilidad de provocar incendios. Calificó estas prácticas como altamente peligrosas y recordó que pueden derivar en graves accidentes.
Señales de intoxicación y números de emergencia
Protección Civil pidió a la ciudadanía estar atenta a síntomas relacionados con intoxicación por monóxido de carbono, tales como dolor de cabeza, debilidad, fatiga, náuseas, vómito o somnolencia repentina. En caso de presentar alguno de estos signos o requerir asistencia, el llamado es a comunicarse al número de Protección Civil 871 7120066 o al servicio de emergencias 911.
Las autoridades municipales reiteraron su exhorto a extremar precauciones durante la temporada de frío para proteger la integridad de las familias torreonenses.