Pensiones entrega 2 mil 657 préstamos a trabajadores y jubilados en 2025

Torreón
/ 8 diciembre 2025
    La Dirección de Pensiones cerró el año con más de 2 mil 600 préstamos entregados a sus agremiados. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El organismo fue reconocido como uno de los mejores evaluados del país por su solidez y buenas prácticas administrativas

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Pensiones del Municipio cerrará el año con un incremento en los apoyos económicos otorgados a trabajadores en activo, jubilados y pensionados, al sumar 2 mil 657 préstamos entregados en 2025, informó su titular, José Arturo Rangel Aguirre.

El funcionario recordó que el pasado 28 de noviembre concluyó la entrega de los últimos cheques correspondientes a quienes solicitaron créditos en sus distintas modalidades: hipotecario, quirografario y para remodelación de vivienda.

Rangel Aguirre destacó que la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González ha sido fortalecer la atención y ampliar los beneficios para los agremiados, objetivo que —dijo— ha sido posible gracias a las finanzas sanas con las que opera actualmente la dependencia.

Señaló además que la Dirección de Pensiones cerrará 2025 como una de las instituciones mejor evaluadas del país, conforme a un reciente estudio actuarial que confirma su solidez financiera, las buenas prácticas administrativas y el estricto cumplimiento de la Ley Interna de Pensiones.

$!Trabajadores, jubilados y pensionados recibieron apoyos económicos durante 2025, dijo José Arturo Rangel Aguirre.
Trabajadores, jubilados y pensionados recibieron apoyos económicos durante 2025, dijo José Arturo Rangel Aguirre. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Estos avances son reflejo del compromiso institucional y de la voluntad del Alcalde de ofrecer a las y los trabajadores municipales las condiciones necesarias para su bienestar y seguridad social”, aseguró.

El titular subrayó que los préstamos se otorgan con tasas de interés entre las más bajas del mercado, en apego a la normatividad vigente y con el respaldo de la Administración Municipal.

De cara a 2026, la dependencia proyecta mantener la eficiencia administrativa, asegurar el cumplimiento normativo, mejorar la calidad en el servicio y ampliar el número de préstamos otorgados, conforme a la visión del municipio de fortalecer las políticas de apoyo al personal.

