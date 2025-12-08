Pensiones entrega 2 mil 657 préstamos a trabajadores y jubilados en 2025

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Pensiones del Municipio cerrará el año con un incremento en los apoyos económicos otorgados a trabajadores en activo, jubilados y pensionados, al sumar 2 mil 657 préstamos entregados en 2025, informó su titular, José Arturo Rangel Aguirre.

El funcionario recordó que el pasado 28 de noviembre concluyó la entrega de los últimos cheques correspondientes a quienes solicitaron créditos en sus distintas modalidades: hipotecario, quirografario y para remodelación de vivienda.

TE PUEDE INTERESAR: Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero

Rangel Aguirre destacó que la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González ha sido fortalecer la atención y ampliar los beneficios para los agremiados, objetivo que —dijo— ha sido posible gracias a las finanzas sanas con las que opera actualmente la dependencia.

Señaló además que la Dirección de Pensiones cerrará 2025 como una de las instituciones mejor evaluadas del país, conforme a un reciente estudio actuarial que confirma su solidez financiera, las buenas prácticas administrativas y el estricto cumplimiento de la Ley Interna de Pensiones.