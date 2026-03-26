Academias fortalecen formación integral en el Colegio San José

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Academias fortalecen formación integral en el Colegio San José
    El aprendizaje va más allá del aula: deporte, arte e idiomas forman parte del crecimiento integral. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ

Más de 300 alumnos participan en actividades deportivas, artísticas y académicas como parte de su desarrollo fuera del aula

Más allá de las aulas, el aprendizaje también se construye en canchas, escenarios y espacios de convivencia. En el Colegio San José, las academias se han consolidado como una herramienta para que los estudiantes desarrollen habilidades que complementan su formación académica.

$!Alumnos preparados para juego de futbol.
Alumnos preparados para juego de futbol.

Desde edades tempranas, alumnos de preescolar hasta preparatoria tienen acceso a actividades que van desde el deporte y los idiomas, hasta la música y la danza, en un entorno que busca fortalecer tanto sus capacidades físicas como sociales.

$!Porristas en reconocimiento.
Porristas en reconocimiento.

DESARROLLO DE HABILIDADES

La coordinadora de academias, Guadalupe García Mena, explicó que actualmente más de 300 estudiantes participan en los más de 40 programas con los que cuenta el colegio, los cuales forman parte de la misión institucional de formar de manera integral a niñas, niños y jóvenes.

$!Entre disciplina y entusiasmo, alumnos del Colegio San José fortalecen su desarrollo en cada academia.
Entre disciplina y entusiasmo, alumnos del Colegio San José fortalecen su desarrollo en cada academia.

Señaló que las academias permiten a los alumnos desarrollar habilidades psicomotrices, artísticas y cognitivas, además de fomentar la convivencia y generar cambios visibles en los estudiantes, desde el desarrollo de habilidades deportivas básicas hasta mayor seguridad personal, disciplina y autoestima.

$!Alumno en prácticas de beisbol.
Alumno en prácticas de beisbol.

Añadió que también impactan en el entorno familiar, al propiciar la convivencia entre padres e hijos durante eventos y presentaciones.

$!Entrenamiento de porristas.
Entrenamiento de porristas.

Por su parte, el entrenador de futbol soccer, Cristian Alfredo Rivera Rodríguez, señaló que la participación en academias permite a los alumnos adquirir valores como disciplina, compañerismo y hábitos saludables, además de fortalecer su desarrollo físico y mental.

$!Alumnos entregan todo en cada jugada de futbol bandera.
Alumnos entregan todo en cada jugada de futbol bandera.

En el caso del taekwondo, el instructor Aldo Javier Quiroz Sánchez indicó que esta disciplina ha tenido alta demanda desde su incorporación hace cuatro años, con alumnos que han participado en competencias locales, nacionales e internacionales.

$!La formación integral cobra vida a través de actividades que fortalecen cuerpo, mente y valores.
La formación integral cobra vida a través de actividades que fortalecen cuerpo, mente y valores.

Subrayó que, además del aspecto deportivo, los estudiantes refuerzan valores como respeto, constancia y seguridad personal.

$!En cada entrenamiento y ensayo, los alumnos construyen habilidades que trascienden lo académico.
En cada entrenamiento y ensayo, los alumnos construyen habilidades que trascienden lo académico.

Las academias están abiertas a todos los alumnos del colegio durante todo el ciclo escolar, lo que permite integrarse en distintos momentos. Con ello, el Colegio San José mantiene disponible este esquema como parte de su modelo educativo enfocado en el desarrollo integral.

$!Las academias impulsan la confianza, disciplina y trabajo en equipo desde edades tempranas.
Las academias impulsan la confianza, disciplina y trabajo en equipo desde edades tempranas.

NUMERALIA

40 programas con actividades diversas son con los que cuenta el colegio

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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