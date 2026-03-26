Academias fortalecen formación integral en el Colegio San José
Más de 300 alumnos participan en actividades deportivas, artísticas y académicas como parte de su desarrollo fuera del aula
Más allá de las aulas, el aprendizaje también se construye en canchas, escenarios y espacios de convivencia. En el Colegio San José, las academias se han consolidado como una herramienta para que los estudiantes desarrollen habilidades que complementan su formación académica.
Desde edades tempranas, alumnos de preescolar hasta preparatoria tienen acceso a actividades que van desde el deporte y los idiomas, hasta la música y la danza, en un entorno que busca fortalecer tanto sus capacidades físicas como sociales.
DESARROLLO DE HABILIDADES
La coordinadora de academias, Guadalupe García Mena, explicó que actualmente más de 300 estudiantes participan en los más de 40 programas con los que cuenta el colegio, los cuales forman parte de la misión institucional de formar de manera integral a niñas, niños y jóvenes.
Señaló que las academias permiten a los alumnos desarrollar habilidades psicomotrices, artísticas y cognitivas, además de fomentar la convivencia y generar cambios visibles en los estudiantes, desde el desarrollo de habilidades deportivas básicas hasta mayor seguridad personal, disciplina y autoestima.
Añadió que también impactan en el entorno familiar, al propiciar la convivencia entre padres e hijos durante eventos y presentaciones.
Por su parte, el entrenador de futbol soccer, Cristian Alfredo Rivera Rodríguez, señaló que la participación en academias permite a los alumnos adquirir valores como disciplina, compañerismo y hábitos saludables, además de fortalecer su desarrollo físico y mental.
En el caso del taekwondo, el instructor Aldo Javier Quiroz Sánchez indicó que esta disciplina ha tenido alta demanda desde su incorporación hace cuatro años, con alumnos que han participado en competencias locales, nacionales e internacionales.
Subrayó que, además del aspecto deportivo, los estudiantes refuerzan valores como respeto, constancia y seguridad personal.
Las academias están abiertas a todos los alumnos del colegio durante todo el ciclo escolar, lo que permite integrarse en distintos momentos. Con ello, el Colegio San José mantiene disponible este esquema como parte de su modelo educativo enfocado en el desarrollo integral.
NUMERALIA
40 programas con actividades diversas son con los que cuenta el colegio