Pide Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, solución inmediata para AHMSA

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    Pide Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, solución inmediata para AHMSA
    La subasta de AHMSA quedó estancada; ningún postor acreditó el pago de la garantía de seriedad por 56 millones de dólares. ARCHIVO
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Confía en que la segunda subasta permita avanzar hacia la reactivación de la acerera y dé certeza a miles de trabajadores

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confió en que la segunda subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) permita avanzar hacia una solución definitiva para la acerera y, principalmente, para los miles de trabajadores y familias que permanecen en la incertidumbre.

El Mandatario estatal señaló que el proceso se encuentra en manos del Poder Judicial Federal y del Gobierno Federal, instancias que cuentan con la información jurídica y financiera necesaria para definir el futuro de la empresa.

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Indicó que ha planteado tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como a autoridades de la Secretaría de Hacienda que la situación de AHMSA es uno de los asuntos más importantes por resolver para Coahuila, debido al impacto económico y social que ha generado en la Región Centro.

Jiménez Salinas sostuvo que la crisis de la siderúrgica no obedeció únicamente a factores financieros, sino también a decisiones tomadas durante la pasada administración federal que, a su consideración, terminaron afectando a miles de familias que dependían directa o indirectamente de la empresa.

Por ello, pidió que el actual Gobierno Federal encuentre una salida a la brevedad y genere las condiciones necesarias para proteger los derechos laborales y facilitar la participación de inversionistas privados.

El Gobernador reconoció que la magnitud financiera del problema rebasa la capacidad del Gobierno del Estado y señaló que se requiere un esquema federal que permita hacer viable la recuperación de la empresa.

Añadió que, sí Coahuila tuviera los recursos suficientes para rescatar directamente a AHMSA, se analizaría esa alternativa; sin embargo, consideró indispensable la intervención de la Federación y del capital privado.

Jiménez Salinas reiteró que para Coahuila resulta prioritario dejar atrás la incertidumbre y abrir una ruta que permita recuperar la actividad siderúrgica, preservar empleos y reactivar la economía de Monclova y de toda la Región Centro.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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