Coahuila y Torreón alistan millonaria inversión enfocada en el suministro hídrico

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    Coahuila y Torreón alistan millonaria inversión enfocada en el suministro hídrico
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que los recursos que correspondan a Torreón dentro de la estrategia serán destinados al rubro hídrico. SANDRA GÓMEZ

Estado y Municipio preparan aportaciones similares dentro del programa “En equipo le entramos”; monto final se definirá con proyectos específicos

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón preparan una bolsa conjunta de recursos para atender de manera prioritaria las necesidades del sistema de agua potable, como parte de la estrategia estatal “En Equipo le Entramos”.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que los recursos que correspondan a Torreón dentro del esquema serán canalizados al rubro hídrico, con una aportación conjunta entre el Estado y el Municipio.

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La estrategia contempla una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para los 38 municipios de Coahuila durante lo que resta de 2026 y 2027, con acciones que incluyen agua, drenaje, pavimentación, infraestructura educativa, espacios públicos y otros servicios.

Jiménez Salinas explicó que el esquema de trabajo retomará la coordinación aplicada anteriormente en Torreón para atender deficiencias del drenaje sanitario, cuando Estado y Municipio sumaron recursos para ejecutar distintas obras.

En esta nueva etapa, señaló, las aportaciones de ambas administraciones se plantean en proporciones similares y estarán enfocadas exclusivamente a fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad.

RECURSOS PARA ATENDER EL SISTEMA HÍDRICO

El Gobernador indicó que los recursos permitirán desarrollar diversas acciones para mejorar la red de agua potable, aunque los proyectos específicos todavía serán definidos y dados a conocer por el Ayuntamiento de Torreón.

La estrategia contempla que los gobiernos estatal y municipal sumen capacidades para atender necesidades prioritarias de cada localidad, de acuerdo con los proyectos que sean identificados en cada municipio.

En el caso de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que el programa permitirá al Municipio contar con mayores herramientas para atender obras y servicios que tienen impacto directo en la población, entre ellos agua y drenaje.

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Riquelme adelantó que la administración municipal dará seguimiento a los proyectos que se incorporen al esquema y destacó la coordinación que existe con el Gobierno estatal.

CONTINUIDAD A OBRAS CONJUNTAS

Jiménez Salinas destacó que el trabajo coordinado entre ambas administraciones ha permitido avanzar en distintos proyectos para Torreón y reiteró que la estrategia busca concentrar recursos en las necesidades prioritarias de los municipios.

El programa “En equipo le entramos” fue formalizado mediante un acuerdo entre el Gobierno de Coahuila y los 38 ayuntamientos, con una bolsa superior a 3 mil millones de pesos para infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

En el caso de Torreón, el componente hídrico será el eje de la inversión conjunta, mientras que el Ayuntamiento deberá definir las obras que serán incorporadas al programa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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