Pide Torreón licenciatura a aspirantes a agentes de tránsito
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Lanza convocatoria para hombres y mujeres
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón lanzó oficialmente una convocatoria abierta para reclutar a nuevos elementos, como parte de una estrategia integral para fortalecer y profesionalizar los cuerpos de orden vial en el municipio.
Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, destacó que esta iniciativa busca elevar los estándares de preparación de la corporación. La invitación está dirigida a hombres y mujeres con vocación de servicio e interés en aportar al ordenamiento de las vialidades locales.
Requisitos de ingreso
◉ Edad de 23 a 35 años (sexo indistinto).
◉ Nacionalidad mexicana.
◉ Escolaridad mínima de Licenciatura.
◉ Acreditar las pruebas de control de confianza y el periodo de formación.
Ofrece: Beca mensual durante el proceso de capacitación, ingreso mensual al contratar, de 12 mil pesos mensuales, capacitación continua y oportunidad de crecimiento.
El plan de reclutamiento forma parte de los compromisos de la administración municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para consolidar un equipo operativo capacitado, eficiente y de proximidad social.
La información detallada sobre las fechas y la recepción de documentos se encuentra disponible en las plataformas digitales y canales oficiales de la dependencia.