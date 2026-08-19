Pide Torreón licenciatura a aspirantes a agentes de tránsito

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    Pide Torreón licenciatura a aspirantes a agentes de tránsito
    Las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 871 528 8875. CORTESÍA

Lanza convocatoria para hombres y mujeres

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón lanzó oficialmente una convocatoria abierta para reclutar a nuevos elementos, como parte de una estrategia integral para fortalecer y profesionalizar los cuerpos de orden vial en el municipio.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, destacó que esta iniciativa busca elevar los estándares de preparación de la corporación. La invitación está dirigida a hombres y mujeres con vocación de servicio e interés en aportar al ordenamiento de las vialidades locales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-y-gobierno-de-coahuila-refuerzan-coordinacion-a-traves-de-mejora-LI22919345

Requisitos de ingreso

◉ Edad de 23 a 35 años (sexo indistinto).

◉ Nacionalidad mexicana.

◉ Escolaridad mínima de Licenciatura.

◉ Acreditar las pruebas de control de confianza y el periodo de formación.

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Ofrece: Beca mensual durante el proceso de capacitación, ingreso mensual al contratar, de 12 mil pesos mensuales, capacitación continua y oportunidad de crecimiento.

El plan de reclutamiento forma parte de los compromisos de la administración municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para consolidar un equipo operativo capacitado, eficiente y de proximidad social.

La información detallada sobre las fechas y la recepción de documentos se encuentra disponible en las plataformas digitales y canales oficiales de la dependencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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