Torreón y Gobierno de Coahuila refuerzan coordinación a través de Mejora
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La estrategia conjunta dará seguimiento a necesidades detectadas en colonias y ejidos durante los próximos meses
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar la atención directa en las comunidades e impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión de trabajo con directores municipales y representantes del programa estatal Mejora Coahuila para dar seguimiento a la agenda conjunta de los próximos meses.
Durante la sesión, el edil evaluó junto con los funcionarios el avance de los compromisos asumidos en las colonias y ejidos de Torreón, derivados del diagnóstico continuo que efectúan las brigadas operativas en campo.
“Estamos priorizando acciones de obra pública, atención de vialidades y trabajo de las cuadrillas de bacheo en los diferentes sectores de la ciudad, atendiendo de manera puntual las necesidades que se presentan en cada comunidad”, precisó Riquelme Solís.
Asimismo, el alcalde destacó la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Señaló que el trabajo en equipo entre las dependencias estatales y locales permite traducir los diagnósticos territoriales en soluciones concretas y eficientes para la población.
Entre las dependencias que mantienen un esquema de trabajo estrecho y transversal destacan las áreas de Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Social, Salud Municipal y Seguridad Pública, con las que continuará la intervención focalizada por sectores en toda la ciudad.