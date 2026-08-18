Torreón y Gobierno de Coahuila refuerzan coordinación a través de Mejora

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    Torreón y Gobierno de Coahuila refuerzan coordinación a través de Mejora
    Directores municipales y representantes de Mejora Coahuila revisaron los compromisos pendientes en distintos sectores de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La estrategia conjunta dará seguimiento a necesidades detectadas en colonias y ejidos durante los próximos meses

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar la atención directa en las comunidades e impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión de trabajo con directores municipales y representantes del programa estatal Mejora Coahuila para dar seguimiento a la agenda conjunta de los próximos meses.

Durante la sesión, el edil evaluó junto con los funcionarios el avance de los compromisos asumidos en las colonias y ejidos de Torreón, derivados del diagnóstico continuo que efectúan las brigadas operativas en campo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/refuerzan-lazos-entre-torreon-y-san-antonio-buscan-potenciar-la-competitividad-regional-MI22917957

“Estamos priorizando acciones de obra pública, atención de vialidades y trabajo de las cuadrillas de bacheo en los diferentes sectores de la ciudad, atendiendo de manera puntual las necesidades que se presentan en cada comunidad”, precisó Riquelme Solís.

Asimismo, el alcalde destacó la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Señaló que el trabajo en equipo entre las dependencias estatales y locales permite traducir los diagnósticos territoriales en soluciones concretas y eficientes para la población.

$!Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que las brigadas en campo permiten identificar las necesidades de cada comunidad.
Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que las brigadas en campo permiten identificar las necesidades de cada comunidad. SANDRA GÓMEZ

Entre las dependencias que mantienen un esquema de trabajo estrecho y transversal destacan las áreas de Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Social, Salud Municipal y Seguridad Pública, con las que continuará la intervención focalizada por sectores en toda la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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